男孩發育了嗎？醫解答「用中指比大小」：睪丸會超過2.5公分

▲家長可以用中指第一指節觀察男孩是否開始發育。（圖／「剛剛好醫師-兒童內分泌 Dr. 黃世綱」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

不少爸爸媽媽都很關心孩子的發育情況，要怎麼知道家中的男孩發育了沒？兒童內分泌專科醫師黃世綱發文解答，只要用「中指第一指節」與男孩的睪丸比大小，即可判斷男孩是否開始發育了，「大家會用中指去量兒子的睪丸嗎？」話題引發討論。

黃世綱在臉書粉專「剛剛好醫師-兒童內分泌 Dr. 黃世綱」發文表示，男孩發育了嗎？要準備抽高了嗎？家長可以用「中指第一指節與男孩的睪丸『比大小』」，因為開始發育後，男孩的睪丸便會增大，長度會超過2.5公分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃世綱進一步解釋，由於亞洲人中指第一指節平均長度為2.5公分，因此正好可以用來評估睪丸是否進入青春期。至於其他手指的第一指節長度，他透露小拇指平均落在2.2至2.4公分，略短；大拇指約3至3.2公分，又略大，所以中指最合適。

對此，就有網友好奇拋問「是用爸爸的中指關節還是媽媽的為基準？」「請問醫師，是用孩子的中指量，還是大人的？」黃世綱則一一解答，「都可以，從論文的數據來看，男生跟女生大約差0.1公分而已」、「用大人的喔」。

貼文底下，也有其他網友留言回應，「晚上來看看」、「小孩根本不給看啊」、「被父母比中指，小孩會覺得是變態吧」、「謝謝醫師的分享」、「記起來」。

本文經「剛剛好醫師-兒童內分泌 Dr. 黃世綱」（個人網站）授權引用