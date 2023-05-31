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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭選竹縣　時代力量評估：當地缺一個好的候選人

▲▼立委王婉諭 「竹北天坑建商不甩縣府偷施工，楊文科縣長出來說清楚」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（31日）徵召黨主席王婉諭參選新竹縣第二選區（竹北、竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰），而非王婉諭過去主動爭取的大安區。對此，時代力量決策委員周偉航表示，評估這兩個選區後的調性，竹縣第二選區缺一個好的候選人，其他政黨推出人選都達不到新竹縣選民心中需求，因此請王婉諭前往竹二選區，這是青年政治空窗地帶，在地方充滿傳統地方政治人物與財閥代表情況下，急需我們投入人選細部經營。

對於原先傳出大安區可能有非藍聯盟，王婉諭表示，評估來自黨內整體環境評估以及選區特性，並未特別討論到非藍聯盟可能性，時代力量是非常獨立、民主的政黨，會依照自己的決定來打拼、出戰。

對於提名王婉諭選竹縣第二選區，時代力量決策委員周偉航表示，決策小組決定徵召王婉諭參選新竹縣第二選區，這是提名小組經過數週討論，評估條件包含：選區特性、對手實力以及王婉諭長時間在竹科服務的經驗等。

周偉航指出，這是經過長時間的討論、而非倉促決定，評估這兩個選區後的調性，竹縣第二選區缺一個好的候選人，其他政黨推出人選都達不到新竹縣選民心中需求，因此請王婉諭前往竹二選區，也就是她過去努力過的區域。

周偉航表示，大安區也是王婉諭跟小朋友成長的地方，這是非常難的抉擇，但大安區現在有非常多人想要爭取，選舉局勢不會太快塵埃落定，竹二選區是青年政治空窗地帶，在地方充滿傳統地方政治人物與財閥代表情況下，急需我們投入人選細部經營。

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