快訊／不是大安！　時力徵召王婉諭參選竹縣第二選區

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（31日）公布第二波區域立委提名，徵召黨主席王婉諭參選新竹縣第二選區（竹北、竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰）、而非原先主動爭取的北市大安區，王婉諭表示，身為時代力量主帥，哪裡需要我，哪裡就是我的戰場，新竹是台灣經濟火車頭、研發中心，有一流的人民跟產業發展，卻只有三流政治，希望今年選舉可以證明，堅持價值跟理念，不需要跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可以得到選民支持。

時代力量決策委員周偉航表示，決策小組決定徵召王婉諭參選新竹縣第二選區，這是提名小組經過數週討論，評估條件包含：選區特性、對手實力以及王婉諭長時間在竹科服務的經驗等。

投入竹市選戰的立委邱顯智表示，王婉諭本來就在竹科工作，她一直以來關心兒少權益，在教文、衛環委員會都關心相關議題，竹二選區有許多年輕世代落地生根、各式交通議題、竹北天坑等等，王婉諭都非常關心，希望頭前溪南北岸共同打拼。

王婉諭表示，戰士沒有選擇戰場的權利，身為時代力量主帥，哪裡需要我，哪裡就是我的戰場，新竹是台灣經濟火車頭、研發中心，有一流的人民跟產業發展，卻只有三流政治，希望今年選舉可以證明，堅持價值跟理念，不需要跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可以得到選民支持。

至於其他政黨提名部分，國民黨提名現任立委林思銘參選、民進黨尚未定案。