綠「民主大聯盟」徵召人選基層反彈　陳時中：還沒定案、盡量交朋友

▲前衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛福部長陳時中今（27日）出席新北市小英之友會板橋、中和場捐血活動，也和被徵召參選中和區立委的吳崢同台，對於民進黨近期提出「民主大聯盟」，並與名嘴李正皓、藝人雞排妹等人合作，陳時中受訪時回應，每個人都有喜歡跟不喜歡的，「喜歡的就盡量交朋友，不喜歡看他們需要什麼，就提出政策，符合他們的需要，跟大家都做朋友。」

對於民進黨「民主大聯盟」徵召計畫，陳時中表示，黨中央會做完整規劃，綜合各種因素跟意見作出最好決定，目前還沒有完全定案，尊重黨中央決定。

至於和吳崢同台，陳時中強調，曾和吳崢在台北市併肩參選，吳崢是非常優秀的候選人，希望可以旗開得勝。吳崢則表示，他會接棒江永昌，期盼勝選為地方服務。

對於徵召爭議，同樣出席捐血活動的立委羅致政表示，黨對艱困選區的徵召有全盤考量，個別選區因素也要列入，如何爭取更多跨世代、跨黨派、跨背景者是目前主軸，黨內也有很多優秀年輕人，相信黨會考量黨內年輕人的競爭力跟勝選可能性後，再來評估黨外是否有適合人選。

羅致政指出，總統跟黨的競選團隊都會把總統跟立委一起考量，這是母雞跟小雞關係，整個氛圍跟氣勢也會影響大選，要面面俱到不容易，但只要做出決定，全黨都會團結一起支持。