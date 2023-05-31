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網紅「竹東天峰」疑直播時拉K　警證實收到檢舉...他這下慘了

▲網紅「竹東天峰」疑直播間拉K　警證實收到檢舉：偵辦中。（圖／翻攝網路）

▲網紅直播主「竹東天峰」疑似在直播時吸毒遭網友截影檢舉。（圖／翻攝網路）

記者陳凱力／新竹報導

網紅直播主「竹東天峰」疑似在直播時吸毒，遭網友截取影片，熱心的網友直接將影片寄給竹東分局檢舉，還將畫面上傳各大社群。警方證實確實接獲報案，也表示，若確定屬實，將依違反毒品危害防制條例移送法辦。

「竹東天峰哥」曾於2019年間因懷疑妻兒遭到辱罵，對前往現場處理的員警情緒失控，事後更嗆聲「網紅天峰直播，對上竹東分局，動手打人！？罵我小孩夫妻報案警察都不受理！？」一段「天峰哥」狂飆三字經、五字經的影片也被網友瘋傳，引起話題。

有網友於日前在社團PO出一段畫面表示，「此人為竹東問題人物，外號竹東天峰，此人拉k吸毒以成為家常便飯，小狗肚子餓要吃飯，安安肚子餓要吃蟑螂，天峰肚子餓要拉k包尿布。此人網路上公開揪輸贏、恐嚇，已造成本人身心受創，常常要人到火車站或者竹東分局見面！」

影片中只見「竹東天峰」手上拿著不明盤狀物，以鼻子靠近做深吸狀，「竹東天峰」不時仰頭、手按一側鼻孔，嘴巴似乎還在說著什麼，不過因影片沒有聲音，因此無法得知內容。

據了解，「竹東天峰」去年才因違反《藥事法》被判拘役30天，易科罰金後又因妨害名譽被判拘役20天，數罪併罰遭到聲請執行拘役40天。竹東警證實收到網友檢舉，並表示本案目前已進入調查中。

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