竹東驚傳殺狗「剃毛屍體吊屋裡」　四肢支解丟水溝...頭顱失蹤

記者蔡文淵／新竹報導

新竹縣議員朱建銘昨(26日)晚間接獲通報，竹東鎮莊姓男子涉嫌殺狗，會同愛犬協會人員趕到莊姓男子住宅後發現，有一隻剃毛的狗吊死在現場，而且已被摘取內臟、肢解，並在附近水溝找到另外一隻被肢解的狗，後來在莊男的住處發現大型冰箱，懷疑莊男捕狗、殺狗、賣狗肉。

▲竹東莊姓男子涉嫌殺狗，昨(26)日晚間在住處發現一隻剃毛的狗吊死在現場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

朱建銘議員昨晚7點多接獲通報，立即和社團法人流浪動物珍愛協會趕到莊姓男子住處，發現1隻不明犬隻已經被剃毛、吊死在現場，疑似還被摘取內臟、肢解！又在莊男住處附近的水溝內起獲遭到肢解的另1隻遇害犬隻四肢的殘肢2塊，起獲疑似犯案工具鐵棍、菜刀、鐮刀等，但頭顱跟其他軀幹仍不明所蹤。

▲▼竹東殺狗現場警方進行調查。（圖／記者陳凱力翻攝）



朱健銘說，民眾檢舉竹東下公館地區有人涉嫌殺狗，不僅剝皮、拔毛、還取內臟、肢解，到達莊男住處確實發現殺狗慘狀，且在莊男住處有多個大型冰箱，懷疑是捕狗、殺狗賣香肉。

新竹縣動物保護防疫所表示，竹東警分局已協助調查，全案涉及刑責部分，將在訊後移送新竹地檢署偵辦，動保所則會繼續追查是否另有涉及其他違反動物保護法令部分。