人夫走斑馬線險遭保時捷撞上　揭16秒影片嘆：拿手機自保沒用

記者黃翊婷／綜合報導

台南3歲女童和母親過馬路遭杜姓孕婦開車撞死，引發各界關注行人安全議題。一名人夫表示，5月初和家人過馬路險些被撞，11日行經台北市芳蘭路與辛亥路三段的路口時，為了自保便拿出手機錄影，沒想到又差點遭一名保時捷駕駛撞上；然而，影片公開之後，掀起網友們兩派意見論戰，一派人力挺原PO，另一派人則認為他是故意引戰。

▲原PO過馬路險遭撞上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社」公布一段16秒影片，聲稱11日行經台北市芳蘭路與辛亥路三段的路口，走在斑馬線上竟險些遭保時捷駕駛撞上，「這年頭過馬路真難，拿手機自保也沒用。」文末還附上一張Google地圖的截圖，顯示該路口長度約為60公尺，走路預測時間為2分鐘。

▼▲另一側路口的駕駛則停在斑馬線前方。

文章和影片公開之後，吸引超過5000名網友按讚，但網友們的留言卻分成兩派，一派人質疑，原PO過馬路為何要拿著手機邊拍攝邊走，根本就是故意引戰，「因為你一個人的龜速讓多少人在車上等你，不要因為行人路權就以為龜速慢行是合理的」、「就你最會，趕快過很難？擺明了就想挑起紛爭」。

▲原PO過完馬路，行人號誌還有12秒。

另一派人則認為原PO沒有錯，「老人家、小孩是多會跑？如果這件事情裡行人是一名身障人士，你們又該如何表示」、「原PO走到對面，行人號誌還有12秒，這叫走得慢？」、「斑馬線是綠燈行人可走沒錯啊，還有人說什麼應該小跑步通過，今天不管他是快是慢，還是烏龜一隻，這些車子都該停下吧？沒看到這些車都不停嗎？錄影自保有何錯」。

不過，也有部分網友緩頰道，最有問題的應該是號誌燈設計，看是要車輛通行時行人一律禁止通過，還是行人通行時車輛一律禁止通過，所有路口統一實施，相信就能降低類似的紛爭，也可以降低危險發生的機率。

▲事發路口的Google地圖。

面對網友們的質疑，原PO也在文章中補充說明，該路口總長大約60公尺，行人燈號有40多秒，他走了30多秒應該不算慢，至於為何會拿著手機錄影過馬路，是因為上周和家人過馬路時差點被撞到，之後要過車流量大一點的路口都會錄影自保。

原PO強調，他並沒有想要故意製造對立，只是近期發生太多類似的交通事故，導致某些家庭破碎，他想把自己遇到的真實交通狀況分享給更多人知道，讓更多駕駛能多加注意並禮讓行人。