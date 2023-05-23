固定到醫院借錢！阿嬤「掏1000元」旁人狂勸　網友認出：她是慣犯

▲這個小姐常在醫院內借錢。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「來欺騙看病的老人真的很爛！」一名女網友發文表示，她最近注意到，有個小姐固定在高雄長庚紀念醫院內借錢，本來還真有個阿嬤要借，所幸旁人狂勸，才沒讓那個小姐得逞。貼文曝光後，就有網友認出小姐身分，疑似是高雄「借錢姐」何女。

女網友在臉書社團「爆料公社」上發文表示，她近日注意到，有個小姐會固定在高雄長庚紀念醫院借錢、借300元，「剛剛這位阿嬤本來要借給她，結果阿嬤說沒有零錢只有1000元，小姐說那我拿去換再拿來找你」。

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原PO透露，所幸旁人都狂勸阿嬤不要借錢，才沒讓小姐得逞，大家務必告訴長輩，如果遇到陌生人要借錢，「一律說沒有」，明明就好手好腳還行騙，「來欺騙看病的老人真的很爛！」

貼文一出，底下網友紛紛回應，「大醫院常有這種人出沒，可以通知醫院保全驅離」、「她都在候診外一個一個問」、「是慣犯，我遇過兩次了，我遇到是男的，不知道是不是同一個集團的人」、「這個人是慣犯啊！在這個地區附近常出沒，大概最近比較熱吧！躲在醫院吹冷氣吧」、「她真的天天出現耶，為什麼沒有人可以處理？好多人被借過啊」。

還有網友認出，「上次坐霸王計程車的好像也是她」、「借錢姐啊，她上新聞好幾次了」、「300姐，累犯」。後來原PO看了網友貼的照片以後，也說這個小姐就是「借錢姐」何女。

據悉，何女過去就曾出沒各地找人借錢，每次討300元至500元不等。她曾搭計程車要司機退350元、在台鐵列車上借錢、在高雄車站逃票甚至攻擊站務人員，鬧出不少糾紛。