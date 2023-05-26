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乖乖女玩出「表兄弟大會」搞翻3男　他驚呆：真的很厲害

記者黃翊婷／綜合報導

一名上班族25日在網路上發文聲稱，公司有位同事A女平時很安靜，看起來很乖，沒想到根本超會玩，從剛進公司的菜鳥到業務、已婚主任，都跟她有親密行為，公司瞬間變成「表兄弟大會」。文章公開之後，吸引超過2000名網友按讚，雖然有人質疑這是一篇幻想創作文，但也有不少人分享自身經歷，坦言這種人的確存在，堪稱「傳說中惦惦吃三碗公半」的時間管理大師。

▲性愛,做愛,嘿咻,辦公室性愛,性,偷情。（圖／視覺中國）

▲原PO聲稱公司有一名乖乖女，私底下卻和多名男同事有親密關係。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社網站「匿名公社」發布文章，聲稱公司25日發生大事，同事A女平時很安靜、沉默寡言，每天都靜靜做事，比起另一個圈圈的三姑六婆，算是很無害的存在，也可以說是邊緣屬性，沒想到她私底下其實跟很多男同事有親密關係，有剛進公司的菜鳥（指派由A女帶領），也有業務、已婚主任。

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原PO接著說，事情曝光是因為業務發現菜鳥、主任都跟A女有一腿，醋意大發吵了一架，氣不過就乾脆在公司把事情通通抖出來，結果業務離職，菜鳥待不住，就連主任也被調職，而且主任的老婆也知道了，「一個女生能把公司搞到這麼亂，真的很厲害。」

文章公開之後被轉貼至爆料公社臉書粉專，吸引超過2000名網友按讚，雖然有部分網友認為，原PO的文章內容毫無可信的根據，懷疑是幻想創作文；但也有不少網友留言表示，的確曾在職場遇過同類型的人，「時間管理大師」、「這就是傳說中的惦惦吃三碗公半」、「我有個同事也是看起來很冷，不跟任何男生有交集，但其實私底下跟一堆已婚的男同事亂搞，所以人不可貌相」、「以前我們公司也有一個，會爆出來是因為這些男的天冷圍在一起吃火鍋，本來想互相炫耀自己得到『女神』青睞，結果活生生變成爆料大會，原來每個人頭上都有一頂綠帽」。

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