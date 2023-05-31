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社會 社會焦點 保障人權

比判刑更痛！台中黎明重劃案沒收9千多坪土地　市價50億

記者黃翊婷／綜合報導

台中市黎明自辦市地重劃區弊案，台中高分院昨日（30日）進行二審，改判前立法委員楊文欣4年10個月徒刑，土地沒收的部分則維持一審判決。位於台中市精華地段、市價約50億元的「交六」土地共9150坪全被沒收，可能比被判刑更讓人「心疼」。

▲▼ 台中單元二，單元二,鳥瞰,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市黎明自辦市地重劃區（整體開發地區單元二）。（圖／ETtoday資料照）

楊文欣過去曾擔任議員、立委，2006年4月至2007年11月擔任富有土地開發股份有限公司董事長，之後任職富有公司總顧問，並參與台中市黎明重劃會的經營決策。但富有公司透過人頭虛增拆遷補償費及公共設施工程費用，總計虛增13億3092萬餘元的經費，依據重劃會評定地價為每平方公尺3萬1419元，一共取得4萬2360平方公尺抵費地的不法利益。

台中地檢署在2019年3月間依背信、偽造文書等罪將楊文欣等10多人起訴。台中地院2021年10月間判處楊文欣5年6個月徒刑，其他人則分別判處5年6個月至5個月，同時宣告沒收位於台中市精華地段「交六」的土地，大約為3萬248平方公尺（9150坪）。

一審法官認為，之所以沒收土地而不是沒收虛增的13多億元費用，是因為這些人的主要目的是「獵地」，透過土地上漲獲得的利益遠大於虛增經費。全案上訴至二審，台中高分院合議庭經審理後，改判楊文欣4年10月徒刑，沒收土地的部分則維持一審判決。

對此，富有公司30日發布聲明稿，強調對於判決結果感到悲憤與委屈，公司出資承辦重劃區依法取得的抵費地，竟被法官以「獵地」的惡名重判，無視公司已完成超過98％的地主委任合約，還依約配回原地主50％的土地，前顧問楊文欣等人也被依偽造文書等罪判刑，眾人皆感到很遺憾，後續將提出上訴，繼續伸張個人法律權益。

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