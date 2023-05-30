台中黎明重劃案　前立委楊文欣二審判4年10月

▲台灣高等法院台中分院。（圖／資料照）

文／中央社

前立法委員楊文欣等人民國95年發起台中市黎明自辦市地重劃，涉虛增拆遷補償等費用牟取抵費地不法利益，楊男一審被判5年6月徒刑，台中高分院今天二審改判4年10月徒刑，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，楊文欣曾擔任台灣省議員、立法委員、長億實業股份有限公司副董事長，自民國95年4月起至96年11月，擔任富有土地開發股份有限公司董事長，隨後擔任富有公司總顧問，參與台中市黎明重劃會經營決策。

另外，由富有公司董事長傅宗道出任黎明重劃會理事長、林世民為富有公司總經理。

林世民為使富有公司及黎明重劃籌備會取得重劃主導權，由公司出資在95年間購買重劃區內土地，分別以買賣名義登記在467名人頭下，每人持有面積約A4紙張大小。當時重劃區內所有權人共2619人，467人已占18%，使富有公司取得主導權。

富有公司開始透過人頭虛增拆遷補償費，共虛增拆遷補償費新台幣2億3116萬餘元，再虛增公共設施工程費用10億9976萬餘元，總計虛增重劃經費達13億3092萬餘元，依重劃會評定地價每平方公尺3萬1419元，取得約4萬2360平方公尺（約1萬2814坪）抵費地不法利益。

全案經台中地檢署偵辦後，於108年3月間依背信、偽造文書、違反公司法等罪嫌，將楊文欣等10多人起訴。

台中地院110年10月間，判處楊文欣合併應執行5年6個月徒刑，其餘11人分別判處5年6個月至5個月徒刑，並宣告沒收富有公司的重劃地抵費地3萬248平方公尺土地。

案經上訴二審審理，台中高分院今天宣判，楊文欣依偽造文書等罪，改判4年10月徒刑，沒收土地部分維持一審原判，全案可上訴。

富有公司今天發布聲明稿表示，對於判決結果，深感悲憤與委屈，富有公司出資承辦重劃區依法取得抵費地，卻被法官以「獵地」的惡名重判，完全無視富有公司已完成超過98%地主委任合約，並依約配回原地主50%土地。楊文欣等人表達遺憾並將上訴，伸張個人法律權益。

台中市黎明自辦市地重劃區緊鄰台中市第七期重劃區，面積約186公頃、土地所有權人共2619人，為台中市面積最大的自辦市地重劃區，重劃工程由富有土地開發公司承辦，並發起成立重劃籌備會。