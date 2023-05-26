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車手犯19案判刑合計判34年7月　只須服刑6年半...每案4個月　　　

▲洗錢車手犯19起詐騙案合併執行6年6月。（圖／取自免費圖庫CC0）

▲洗錢車手犯19起詐騙案合併執行6年6月。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名30歲巫姓男子擔任洗錢車手、取簿司機，11個月間在全台犯下19起詐欺案件，每次犯罪時間相隔不到2月，一罪一罰共被判34年7月有期徒刑，其中有12案已先經台中地院裁定應執行有期徒刑5年確定，巫也入監服刑中，全案裁定合併應執行7年6月，經台中高分發回更審，彰化地院裁定應執行6年6月，也就是巫只要入獄服刑6年半即可，全案還可上訴。

依據判決書內容指出，這19案中，其中巫男於2019年與徐、莊加入綽號「CWW噴」為首的詐騙集團，徐擔任車手、巫則擔任取簿手兼車手司機，負責到全台各地超商「領包」提領詐騙款項，佯稱包裹未取貨會有違約金問題、先匯款商品才會寄來，提領被害人匯款，提領總金額61萬5080元，從中取得1.5%報酬，經被害人報警全案查獲。

巫男分別被依詐欺取財罪判處1年5月至1年不等刑期，依一罪一罰共被判34年7月，依照偵辦進度，其中有12案經台中地方法院判決應執行有期徒刑5年，巫男也入監服刑。

巫在其他案件被判決後，聲請法官裁定所有案件的執行刑，法官審酌後裁定應執行6年6月，也就是說，巫每件案子只要服刑4個月。

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