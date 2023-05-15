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社會 社會焦點 保障人權

父目睹女兒只穿內褲車上昏睡　男友稱「脫裙好睡覺」兩度無罪

記者黃翊婷／綜合報導

台中楊姓男子2021年4月7日開車載女友A回家，途中脫掉女友的裙子，想讓對方「好睡覺」，抵達目的地之後，卻被女友及其父親認為意圖性侵，雙方鬧上法院。楊男一審獲判無罪，檢方不滿上訴，最終仍因沒有其他證據，被台中高分院合議庭裁定駁回。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲A女的父親目睹女兒被男友載回家時，下半身只穿著內褲。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

起訴書中提到，楊男2021年4月7日凌晨2、3點間開車載A女回家，見對方服用安眠藥熟睡，竟將車子停在路邊，脫下裙子意圖性侵，後來因為有人上車而沒有得逞。

楊男坦承的確曾在上述時間開車載送A女，也有暫時停靠在路邊，但否認有任何性侵的意圖，脫下裙子只是想讓女友「好睡覺」，他還幫忙蓋了棉被。

而A女和父親接受警詢及出庭時，雖然證述大致一致，但對於父女倆是否一同發現「下半身僅穿內褲」的狀況，以及是否曾一同質問楊男的部分，證述內容有重大歧異；況且父女倆的證詞只能證明楊男將A女載回家時，女方的下半身衣物有被脫掉，雙方也有發生爭執，卻無法證明他將裙子脫掉的原因，考量到證述內容有瑕疵，無法當作有罪判決的證據，「意圖性侵」也只是出於女方單方面的臆測，因此裁定楊男無罪。

檢方不服提出上訴，強調楊男當時是要載A女回家，並非在家中或是旅館休息，根本沒有必要脫掉裙子讓女方「好睡覺」，也不能排除他有意圖性侵的目的，上述說詞顯然是卸責之詞，違反經驗法則，不足採信。

然而，台中高分院合議庭認為，此案查無其他不利楊男的積極事證，檢方認為他的行為「依常理看來是意圖性侵」，仍屬於臆測之詞，法院無法依此論罪，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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