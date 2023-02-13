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小開偷吃女員工拍性愛片　對戰老婆「擁5千萬財產」輸了

記者黃翊婷／綜合報導

郭姓男子是某知名食品公司的小開，他在家族企業任職，卻與越南籍范姓女員工發生婚外情，兩度前往汽車旅館發生性關係，還拍下性愛影片，結果被妻子抓包。郭妻提告求償500萬元，一審獲判賠償35萬元；全案上訴至台中高分院，合議庭審理後認為郭男名下有超過5000萬元的財產，最終加碼判他應再賠償妻子45萬元，總計80萬元，全案確定。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲郭男外遇范姓女員工，遭妻子提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關。）

郭妻在判決書中主張，和丈夫是在2018年間於大陸地區結婚，隔年來台辦理結婚登記，2020年1、2月間她發現丈夫早在2019年12月就開始與范女搞曖昧，不僅互傳裸露性器官的影片，還互傳「然後今天就被我弄射了」、「很開心」等露骨訊息，兩人甚至前往汽車旅館拍攝性愛影片；丈夫被抓包後隨即簽立承諾書，保證會與范女斷絕往來，並由父母支付50萬元給她。

然而，郭妻發現，丈夫在2019年2月簽立承諾書，同年3月仍與范女保持聯繫，並傳送「寶貝，妳穿那條褲子，妳的腿會張開開嗎」、「妳去買我們的戒指，簡單的就好」、「妳胸部是不是越變越大」等訊息給對方，讓她大受打擊，憤而決定提告求償500萬元。

郭男則辯稱，妻子從2018年5月到2019年4月均未與他見面，也未履行夫妻同居義務，他才與范女互生情愫，後來妻子無故侵入他的個人電腦，發現相關私密影片，要求他不得再與范女來往，他承諾會斷絕關係，妻子便同意原諒。

郭男認為，他簽立承諾書並支付50萬元作為和解金（由父母代為清償完畢），妻子卻不罷休，並以不正當方式盜取行車記錄器的記憶卡，侵害他的財產權及隱私權，以此違法竊盜行為取得的對話錄音及譯文，應該不具備證據能力。

不過，郭男一審還是被台中地院法官判決敗訴，並應該賠償妻子35萬元。對於這個結果，郭男與郭妻都不滿意，雙雙提出上訴，全案上訴至台中高分院，郭男認為他和父母已經支付50萬元，妻子不應該再提告求償；郭妻則認為那筆錢並非賠償金，而是補貼家庭生活開銷，丈夫應該再支付105萬元。

台中高分院合議庭認為，郭男外遇侵害配偶權事實明確，考量到他任職於家族公司，月薪3萬6000元，107、108年度所得總額分別為267萬192元、454萬4434元，名下擁有多筆土地與投資，財產價值總額高達5318萬8432元（他空言抗辯財產是父親借名登記的，法官經查證認為應非實情），最終判他應再賠償妻子45萬元，等於一共得賠償80萬元，全案確定。

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