台南LED路燈漏電斷電器疑中國製　蔡宗豪：恐釀電線走火危公安

▲蔡宗豪拿出3顆斷電器，請市長黃偉哲一起檢驗，發現NVL50 RL型號斷電器，不須用工具就可轉動，不符CNS規定，電路故障負荷值只有2.5KA，連10KA基本標準值都沒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市LED路燈安全堪慮？市議員蔡宗豪接獲選民陳情，目前已換裝的LED路燈疑似中國大陸不合格的產品，蔡宗豪要求全面更換有爭議的LED路燈漏電斷電器，不容電線走火的重大公安事件發生在台南。

蔡宗豪在30日總質詢時，拿出3顆斷電器請市長黃偉哲一起檢驗，發現其中1顆白色NVL50 RL型號斷電器，不須用工具就可轉動，不符CNS規定，電路故障負荷值可能只有2.5KA，連10KA的基本標準值都沒有。

蔡宗豪拿著LED路燈漏電斷電器走向黃偉哲市長備詢台，他說台南市路燈從2021年開始換裝LED路燈，目前永華市區，安南區中西區、七股區、東區。安平區、北區、西港區、佳里區、南區都換裝完畢，安裝在LED路燈裏的漏電斷路器是路燈最重要的安全機制，當電線線路發生漏電，超過保護器所限定的電流時，就會馬上地斷開電源，是防止電流輸出的安全機制，它的功用就是保障人體安全、避免觸電，同時也是防止用電量過大、短路的時候，引發電線走火。

蔡宗豪說，他手中有3顆漏電斷電器，白色就是充滿爭議的型號是NVL50系列當中的NVL50 RL，它無法跟其他兩顆黑色的產品一樣，用小工具才可轉動，根據CNS規定要用工具切換的才符合標準，民眾跟他爆料這是中國式移花接木的產品，產品還寫台灣製作，蝦皮也買的到，這些爭議產品目前已進入台南公共工程中，安裝在住家旁和馬路上。

蔡宗豪指出，台南市換裝LED路燈照亮整座城市，市民都樂見，但這批爭議漏電斷電器最讓人擔心的就是啟斷容量IC，正常狀態，當電線短路電路故障能負荷的數值，基本上要有10KA才合格，這些爭議產品電路故障負荷值卻只有2.5KA，因為事關人民生命財產安全，請市府團隊趕緊將這些LED路燈漏電斷電器，送國家標準局檢定，若不符標準，請立刻全部下架。