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喜歡健身嗎？台南猛警幫推故障廣告車　民眾嗨喊「我要報名」！

▲1名朱姓男子所駕自小貨車斷電熄火，二分局員警正巧巡邏行經，南門所警員黃致翔、張訓銘2人立即下車關心，並挽袖奮力推車以免發生交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名朱姓男子所駕自小貨車斷電熄火，二分局員警正巧巡邏行經，南門所警員黃致翔、張訓銘2人立即下車關心，並挽袖奮力推車以免發生交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名朱姓男子29日中午12時許，駕車行經中西區南寜街與忠義路口時，所駕自小貨車突然斷電熄火，正當朱男手足無措之際，二分局員警正巧巡邏行經，南門所警員黃致翔、張訓銘2人立即下車關心，並挽袖奮力推車以免發生交通事故。

周邊民眾看著員警酷日下推著印有大幅「喜歡健身嗎？」之廣告車輛，都好奇駐足觀看，定睛細看才發覺是熱心員警正在為民服務，直打趣稱一開始還以為是健身中心使用猛男推車的廣告噱頭，除了為兩員警加油，也笑喊要到警局報名健身訓練來強壯身體。

▲1名朱姓男子所駕自小貨車斷電熄火，二分局員警正巧巡邏行經，南門所警員黃致翔、張訓銘2人立即下車關心，並挽袖奮力推車以免發生交通事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，二分局南門派出所警員黃致翔、張訓銘巡邏發現一輛自小貨車在南寜街車道上熄火動彈不得，員警上前關心得知原委後，由警員黃致翔、張訓銘徒手協助推車，女警詹雅淳負責協助在後方交通疏導與警戒，朱男控制方向盤，最後順利將車子安全移至路旁，等待維修人員前來道路救援，朱男對警方積極協助深表感謝。

28歲朱姓小貨車男駕駛說，他開車外出，返家途中車子突然熄火故障，無法發動而不知如何是好，巡邏員警發現協助將車子推往路旁，通知道路救援到場處理，朱男才鬆了一口氣，感謝員警的即刻救援，積極協助脫困，頻頻向警方道謝。現場停等紅燈的民眾無不對警察的善行豎起大拇指讚揚。

二分局表示，朱男因車輛突然故障停在車道中，十分危險，所幸員警積極協助脫困，藉此呼籲民眾駕駛車輛上路前，應做好車輛保養與檢查，若遇車輛拋錨情事，記得先於車子後方適當處擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，以維護自身及其他用路人行的安全。倘若遇交通狀況無法即時排除，若有因此造成堵車情形，可撥打110報案專線，警察會立即到場疏導車流，以維用路人之行車安全。

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