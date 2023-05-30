獨／im.B案延燒！前行政院顧問陳振坤遭拘提　扣240萬元高檔原酒

▲im.B詐騙吸金25億元案主嫌曾耀鋒(左起)與女友張淑芬移送北檢畫面。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者張君豪／台北報導

有民眾向《東森新媒體ETtoday》爆料，指稱與im.B詐騙吸金集團交往甚密的前行政院政務顧問陳振坤，30日遭專案小組搜索拘提。據了解，im.B吸金集團主嫌曾耀鋒與妻子張淑芬，2020年在宜蘭購入位於五結的200坪招待所，設施使用範圍佔地超過1600坪，檢警懷疑：曾嫌夫妻檔利用高檔招待所，用於吸金炫富，展現商業實力和招待政要官員。

消息通天的曾嫌，居然搶在4月底檢警發動搜索前，將五結招待所及羅東鎮公正路上的商辦大樓都過戶到1熊姓男子名下意圖脫產。據了解，熊男與陳振坤在宜蘭合開建設公司，檢警懷疑熊男是陳振坤與曾耀鋒用來脫產的人頭，今天發動第二波搜索拘提。

檢警調查發現，曾耀鋒在吸金案搜索前夕脫產變賣宜蘭招待所、商辦大樓，但負責對外兜售業務的，就是前行政院政務顧問陳振坤開設的地產公司，加上變更產權登記的熊男也是陳男開設建設公司的合夥人，讓專案小組認為陳振坤涉嫌配合im.B吸金詐騙集團曾嫌夫妻檔脫產變現，規避檢察官追訴查扣犯罪所得。

據了解：檢警今天行動在宜蘭新民路慕夏精品旅館地下室倉庫內，雖然未搜出愛馬仕名牌包，卻查獲多達6-7百瓶高檔的噶瑪蘭solist vinho 高檔葡萄酒桶威士忌原酒（下圖，記者張君豪翻攝），以市價計算總價高達240餘萬元，這些名酒也被懷疑是吸金集團曾嫌與陳男購置，加上陳遭認定協助曾嫌夫妻檔脫產變賣招待所、商辦大樓，檢警據此發動第二波搜索行動。

據傳曾嫌利用吸金所得25億元贓款，購入包含勞斯萊斯、賓利等高檔豪車，無償供包含陳振坤及其他政治人物、民意代表使用，是否涉及圖利及掩護黑幫大老、槍砲通緝犯身分等對價關係，或者協助取得國有土地開發牟利等黑金問題，則有待專案小組調查後釐清。

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