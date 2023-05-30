日女下班後失蹤43小時！　全身「包裹布幔」詭異陳屍空屋

記者王佩翊／編譯

日本熊本市一名29歲女子28日凌晨下班後便失蹤，29日晚間8時左右被發現陳屍於一棟住商混合大樓的空屋內。而她雖穿著衣物，但並未穿鞋子與襪子，全身則被布幔緊緊包裹，十分詭異。警方初步判斷死者是遭人殺害，目前已經封鎖陳屍現場，並展開調查。

根據《熊本放送》、《熊本日日新聞》報導，29歲的派遣員工辰島亞里莎（音譯）28日凌晨1時下班離開公司後，便失去聯繫。她的男友因為遲遲聯絡不上本人，因此聯絡死者父親，一行人經討論後，由其父親在29日凌晨1時向警察提出失蹤通報。警方獲報後則展開搜索，並調閱被害人工作地點附近的監視器。

警方從監視器畫面發現，死者離開工作地點後，最後身影消失在一棟住商混合大樓附近，因此在該處進行搜索，隨後於29日晚間8時45分左右，在大樓內的一間空屋內發現一具全身遭布幔緊緊包裹住的屍體。經調查後，確定死者就是29歲的辰島亞里莎。

辰島亞里莎被發現時身上穿著衣服，但是沒有鞋子也沒有襪子，身上並無明顯外傷。此外，警方也沒有在現場找到被害人的手機等個人隨身物品。而從現場狀況判斷，警方認為女子是在下班返家途中遇害，目前已經封鎖現場，並進行鑑識作業。被害人的遺體接下來將交由法醫相驗，以確定具體死亡原因。