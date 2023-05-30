日長野2警「沒穿防彈衣、未配槍」中彈殉職！　縣警：沒時間穿

▲青木政憲被移送檢方偵辦。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本長野縣25日發生議長之子槍擊案，造成2名警察與2名婦人死亡，而嫌犯被逮後供稱，是因為擔憂遭警方槍擊，才會在第一時間開槍擊斃2名警察。死亡的2名警察出勤時並未配槍，也沒有穿著防彈衣，對此，縣警則稱，是因為時間太緊急，來不及穿防彈衣與配槍，只能直接前往現場。

根據《長野放送》報導，31歲嫌犯青木政憲出身當地名門望族，父親是中野市議長，家中更是經營大型果園。然而他25日在家中與2名女性鄰居發生口角，隨後持長刀砍殺2人。其中1人滿身是血逃出屋外，經搶救仍不治身亡。

▲警方用藍色塑膠布幔包裹中彈警車。（圖／達志影像／美聯社）



目擊民眾隨即通報警方，而46歲的警察玉井良樹與61歲警察池內卓夫獲報後趕往現場，但是還未下車就被嫌犯持獵槍擊中。嫌犯隨後逃進屋內持續與警方對峙，而他的母親與阿姨則是陸續成功脫逃。26日凌晨，嫌犯最終放棄對峙，自行棄槍走出屋外。警方第一時間將其壓制並逮捕，同時在屋內發現第4名受害人，但是早已回天乏術。

長野縣警方指出，殉職的2名警官駕駛警車到場，由於不知道嫌犯持有槍枝，因此並未配槍執勤。縣警稱，「當時情況危急，沒有配槍與穿防彈衣的時間，因此才會不得已直接上陣。」接下來將會針對當時獲報後出動的整個過程進行調查，以確定是否有行政上的失誤。