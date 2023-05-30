穿瑜伽褲上班！主管怒了「很難看」　妹子怨：沒影響別人啊

▲主管直批原PO穿瑜伽褲上班「有礙觀瞻」！（示意圖／翻攝Unsplash）

網搜小組／劉維榛報導

「我看路上也很多人穿！」一名妹子抱怨，一早上會先去上瑜伽課，而她自認韻律褲很好看，因此直接穿整套服裝去上班，殊不知經理看不下去，直批這樣穿很難看且有礙觀瞻，要求原PO換成其他褲子或裙子才能進公司。對此，原PO難以接受求問「這算職場霸凌？」引來一片網友逆風開噴。

一名女網友在《匿名公社》一臉怨念表示，公司並沒有制服，且對服裝也沒有硬性限制，而原PO日前報名早晨7點的瑜伽課，課程完畢後，她就直接穿著韻律緊身褲去上班，豈料引來主管關切。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「穿韻律褲去上班有什麼問題嗎？」原PO直言，路上一堆妹子都這樣穿，無奈公司經理以「很難看有礙觀瞻」為由，要求原PO換成一般褲子或裙子後，才能進到公司裡上班。

一番話讓原PO感到莫名其妙，認為沒有影響到別人，同事們也不覺得難看，「我一定要換嗎？這算職場霸凌和歧視嗎？」

文章曝光後，網友幾乎一面倒直言，職場儀容很重要，「早上報名游泳課，也可以直接穿比基尼去上班嗎」、「穿瑜伽褲真的很不得體，上班就要穿符合上班的穿著，而且你喜歡穿別人不一定喜歡看」、「以後你的婚禮，女生都穿韻律褲、男生穿汗衫參加好了...不是古板，真的要看場合穿」、「影不影響主要看身材」、「要看企業文化吧」、「什麼場合穿什麼衣服，有人身材有點肉的，連私密處的形狀都看得出來，真的很不得體」。

▼全場網友搖頭了。（圖／翻攝匿名公社）