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浪漫旅程起飛！花蓮縣春季集團結婚　35對新人走紅毯

▲花蓮春季集團結婚假理想大地渡假飯店塞維亞草原舉行，35對新人獲得最真摯的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮春季集團結婚假理想大地渡假飯店塞維亞草原舉行，35對新人獲得最真摯的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣春季集團結婚於28日假理想大地渡假飯店塞維亞草原舉行，證婚會場採簡潔、溫馨設計，營造出自然而清新的氛圍。婚禮由花蓮縣長徐榛蔚證婚，頒發結婚證書，偕同男方、女方主婚人立法委員傅崐萁、立法委員鄭天財，以及男方、女方介紹人壽豐鄉鄉長曾淑懿、花蓮靈糧堂牧師蔡俊杰，共同為35對新人獻上最真摯的祝福。

縣長徐榛蔚祝福各位新人百年好合，也以自身經歷向現場新人分享夫妻經營之道，她提到，從小到大都是有父母保護著我們，而今日開始與另一半邁向新的旅程，結婚後千萬不要弱化另一半，而是該顯揚並協助他的潛能被激發，互相扶持互相成長，才能一同攜手扶持面對難關。

▲花蓮春季集團結婚假理想大地渡假飯店塞維亞草原舉行，35對新人獲得最真摯的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼婚禮由花蓮縣長徐榛蔚（左二）證婚，頒發結婚證書。

立委傅崐萁表示，從今天開始新人們就是正式的夫妻，未來也是兩個家庭的結合，都成為一家人了，能夠成為彼此的助力。夫妻間難免爭執，在有情緒的時候不需要太多發言，等待冷靜的時候再開始進行夫妻之間的溝通，才能夫妻同心其利斷金。

證婚儀式由弦樂四重奏優美聲中揭開序幕，本次特別邀約資深藝人郭彥均擔任主持人驚豔全場，為婚禮打造獨特亮點。縣府為每對參與新人準備的55吋液晶電視及伴手禮，將由專屬外送電動車隊特派員送達現場致贈代表新人。

▲花蓮春季集團結婚假理想大地渡假飯店塞維亞草原舉行，35對新人獲得最真摯的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

儀式中最浪漫的時刻，是搭載著每對新人的愛情氣球，在現場貴賓與家屬眾人的祝福下放飛，讓氣球帶著他們的愛飛向天際，標誌著新人們即將開始更浪漫而美好的旅程。

現場貴賓包括副議長徐雪玉、縣議員林品仰、林正福、李正文、林則葹等人到場一同見證並獻上祝福。

▲花蓮春季集團結婚假理想大地渡假飯店塞維亞草原舉行，35對新人獲得最真摯的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

每對新人都由縣府贈送55吋液晶電視及伴手禮。

縣府辦理集團結婚迄今已進入第31屆，見證了2274對新人最幸福的時刻。每年為打造屬於新人獨特而難忘的婚禮不斷的努力，以期集團結婚活動能達到全台最高水準。

今年秋季集團結婚已訂於11月5、6日辦理，家庭教育中心婚前教育課程預計於7月22日及23日辦理二場次，請欲報名之準新人們留意相關資訊，趕快加入我們一起結婚吧！

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