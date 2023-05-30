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社會 社會焦點 保障人權

起底！新店男禮讓行人挨叭揮刀逞凶　曾揍遍家人遭親哥捅腹險死

▲新北市新店區27日晚間爆發濺血行車糾紛。（圖／民眾提供）

▲黃男（左車邊黑衣者）與吳男（背對者）爆發濺血行車糾紛。（圖／民眾提供）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

新北1名黃姓男子日前開車禮讓行人卻跟後車吳姓男子起糾紛，涉持刀砍傷對方左手被送辦，台北地院認定黃男涉犯傷害罪嫌且有反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押。據悉，黃男18年前仗著自己孔武有力，不僅揍遍家人，還屢次違反保護令破壞哥哥的住家與小吃店，故意噴滅火乾粉讓成堆食材報廢，甚至漏瓦斯示威，因此被判刑10月定讞。

黃男有妨害自由等前科，本月（5月）27日晚間7點多，他開休旅車在新北市新店區禮讓行人，後方吳男開跑車按喇叭催促，黃男持刀下車理論遭吳男噴辣椒水，涉揮刀砍傷吳男左手背造成肌肉、肌腱斷裂，檢方聲押黃男，法官認定黃男涉犯傷害罪，且有短期內對被害人再犯同種類犯罪之虞，確有羈押必要並符合預防性羈押條件，裁定羈押黃男。

據悉 ，黃男18年前有數次暴力犯罪紀錄，近期還有1件刑案在台南地檢署偵辦中。黃男家族在新北市板橋區賣小吃，黃男認為父母偏心擔任廚師的哥哥接手店面，為此不時與家人衝突洩憤，尤其跟哥哥勢如水火。

2005年9月間，當時33歲的黃男深夜趁哥哥家裡沒人，踹壞大門潛入胡亂砸毀家具，離開時故意打開瓦斯桶開關漏氣，幸好黃父接到黃男示威電話趕回家處理，才沒釀成災害。

黃男哥哥與父母取得法院核發保護令禁止黃男繼續侵擾，黃男卻變本加厲，同年12月底跨年夜與隔年（2006年）元旦假期，先後溜進哥哥店內與倉庫狂噴滅火乾粉搞破壞，不但成堆食材報廢殆盡，黃男還把哥哥愛車割得面目全非，總損失超過30萬元。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

黃男還不罷休，2006年1月4日傍晚6點多用餐時間，黃男穿雨衣戴安全帽、持榔頭衝進哥哥的小吃店敲破窗戶玻璃，抱起滅火器在顧客面前朝食材噴灑，黃男哥哥氣炸，順手抄起1把豬肉剁刀追趕黃男，兄弟倆扭打時，黃男身中多刀，傷勢包括腸穿孔與腎裂傷，一度命危，幸運康復後，他告哥哥涉嫌殺人未遂。

黃男哥哥喊冤說黃男一再鬧事，先前每次都被黃男逃走，這次決心攔住黃男追究，但因弟弟「身材比我壯碩，我從小就被他打」，所以本能拿刀防身，「是因為天生對弟弟的恐懼，我長期被弟弟欺負、被他打，我們家裡的人除了爸爸，其他人都被弟弟打過」。

其他家人也證稱黃男有暴力行為與暴力傾向，「他力氣很大，把哥哥的腳打傷，我們全家都被他打過」，且發現黃男中刀後，黃男哥哥立刻罷手並打119叫救護車，把倒地哀號的黃男送醫。黃男哥哥否認意圖殺害弟弟，「他是我兄弟，我怎會殺他！」

黃男堅稱哥哥當時拿開山刀砍他並大喊「幹！給你死！」，法官認為這只是黃男片面之詞，並指黃男哥哥是正當防衛但防衛過當，無殺人犯意，依傷害罪判刑6月、得易科罰金16萬2000元定讞。至於黃男故意漏逸瓦斯所犯公共危險罪，以及違反保護令罪，被合併判刑10月、得易科罰金27萬元定讞。

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