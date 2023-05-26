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高雄女裝版浩克！大叔「戴象耳」深夜怒吼衝撞警　遭噴辣椒水壓制

記者賴文萱／高雄報導

高雄女裝版浩克！有網友在爆料公社發文指出，高雄火車站一名「女裝怪客」男子常對路人咆哮作勢攻擊，自己騎車回家被他攔停揮拳恐嚇。警方獲報後前往勸導，沒想到女裝浩克情緒不穩，對員警大聲咆哮並推擠，後續遭噴辣椒水壓制逮捕送辦。

▲▼高雄女裝版浩克！「戴兔耳大叔」深夜怒吼衝撞員警，遭噴辣椒水壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄女裝版浩克！「戴象耳大叔」深夜怒吼衝撞員警。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友在爆料公社中發文，「高雄火車站請小心女裝怪客，他常對路人咆哮做勢攻擊，小弟吃個飯出來準備騎車回家，就被女裝大叔攔停揮拳恐嚇。警察一來，這個女裝怪客更激動咆哮衝撞員警，好在最後被制服了。」

▲▼高雄女裝版浩克！「戴兔耳大叔」深夜怒吼衝撞員警，遭噴辣椒水壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「戴象耳大叔」深夜怒吼衝撞員警，遭噴辣椒水壓制逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女裝版浩克！「戴兔耳大叔」深夜怒吼衝撞員警，遭噴辣椒水壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民一分局表示，25日2點多獲報，在建國三路19之1號前有民眾請求警方協助，遂派遣轄區長明所警網前往處置，發現現場為葉男（40歲）與吳男（22歲）2人因為深夜妨害安寧一事而發生口角。

經了解，葉男深夜在建國三路段胡言亂語並大聲叫喊妨害安寧，吳男前往勸導並告知會影響附近民眾休息，因此請他離開，沒想到葉男就出言恐嚇吳男，吳男見狀立即報警求助。

員警到場後，先請葉男出示證件查明身分，但葉男情緒仍激動不穩，對現場員警大聲咆哮並推擠員警，同時口出三字經辱罵員警。

▲▼高雄女裝版浩克！「戴兔耳大叔」深夜怒吼衝撞員警，遭噴辣椒水壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男子遭依妨害公務、恐嚇等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女裝版浩克！「戴兔耳大叔」深夜怒吼衝撞員警，遭噴辣椒水壓制。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警當場噴辣椒水，並立即以強制力壓制逮捕葉男，依妨害公務帶返偵辦；後續吳男也對葉男提出恐嚇告訴，全案依妨害公務、恐嚇等罪嫌將葉男移請高雄地檢署偵辦。

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