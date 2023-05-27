網路留言爆衝突街頭談判　男打臉腳踹女噴辣椒水...施暴畫面曝　

▲▼2名男女在網路互嗆約出談判，男的拳打腳踢，女的噴辣椒水，警方帶回訊問後仍不知在吵什麼。（圖／社會事新聞影音提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

網路社群上傳一段26日晚間7點多發生在台中市西屯區男女互毆影片，24歲黃姓男子拿出手機內容質問23歲盧姓女子，「這不是放話是什麼？」盧女回說「又不是真要打你」，黃男突然氣憤掀桌，對盧女一陣拳打腳踢，盧女也拿出預藏的辣椒水反擊，還揶揄黃男打到連手機都掉了，2人互毆地點距離派出所不到2百公尺，員警獲報2分鐘到場，雙方各說各話，警方帶回製作筆錄後，還是不懂2人為何事爭吵動手？

影片中看出黃男拿出手機質問盧女嗆他，但盧女反駁「我不是真的要打你，你對打的定義太廣泛了」，話一說完，黃男突然掀桌，呼了盧女一巴掌，盧女拿出辣椒水狂噴反擊，黃男眼睛被噴到，刺痛難忍，發狂似的出手打頭，腳踹身體，把盧女打倒在地，直到黃男眼睛痛得受不了，而盧女也大喊「幫忙報警」，2人才結束互毆。

2人互毆地點離派出所不到2百公尺，警方獲報2分鐘即趕抵，2人還留在現場， 黃男手臂紅腫，盧女手腳挫傷破皮，於是將2人帶回訊問，2人為何事留言而起爭吵，各說各話，警方聽得霧煞煞，只知現在年輕人動不動就約出談判互毆，雙方最後互控恐嚇、傷害，警方依法將2人送辦。