賓士遭4車包夾　5煞砸破車窗狂噴辣椒水！1男遭拖出痛毆押走

▲北市中山區發生1名男子在路邊等人，慘被敲破車窗強押上車。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區日前1名男子在民生東路上、與朋友在賓士車上等人，卻遭4台車前後包夾，賓士車慘遭對方持球棒砸破車窗，男子遭強押上車，目前警方正偵辦中。

警方追查，14日清晨6時許，盧姓男子與朋友坐在賓士車上等人，卻遭4台車前後包夾，對方有5人下車，持球棒砸毀車窗，並朝車內噴辣椒水。

盧姓男子被拖出車外痛毆，並被押上轎車後離去，據了解，盧男已經獲釋，警方正循線追查嫌犯下落。