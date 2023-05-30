以「沖繩獨立」比喻台海　解放軍上將反問日本接受嗎？

▲日本沖繩曾針對美軍基地搬遷舉辦公投，多數人反對。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

據日本《產經新聞》27日報導指出，中國解放軍以「沖繩獨立」來比喻台灣問題，引起日方不滿。參會的日本自民黨議員當場反駁，表態稱，「（沖繩）絕不會獨立」。

G7廣島峰會21日結束後，日本自民黨於23日舉辦安全保障調查會議，與會人員有中國和日本的官方人員，就台海局勢等問題進行討論。該會議也引起陸媒大量轉載報導。

報導稱，自民黨眾議員、日本前防衛相小野寺五典在會議上指出，「軍事解決台海問題是國際社會的重大擔憂」。

中國人民解放軍聯合參謀部原副參謀長孫建國也回應，「如果中方說沖繩本來是屬於中華文化圈的琉球國，要讓沖繩獨立，日方會作何感想？」

自民黨議員反對稱，「（沖繩）絕不會獨立」。

▲美軍駐守沖繩嘉手納空軍基地F-15戰機起飛。（圖／路透社）



孫建國又說，「美國一直在台海問題上攪局破壞，目的是為了遏制中國。」並且提醒日方，「美國是狼，要小心不要引狼入室。」台灣問題與日本無關，中日雙方應該避免讓台灣問題成為影響兩國關係的重大問題。

「我願意為兩國關係正常化作出努力。即使在彼此直接衝突的領域，我也很樂意交換意見。」孫建國說。

報導稱，中日雙方還就北韓和俄烏衝突等話題進行交流。

琉球過去是長期獨立主權國，1879 年日本併吞琉球，正式命名為日本沖繩縣，當時大部分琉球人持反對態度，曾要求清朝向日本交涉（琉球案）無果。1894年，清朝在甲午戰爭中戰敗，琉球人的復國願望破滅。到了1945年《波茨坦公告》明確規定日本放棄了除四島以外的所有領土，就中方認知沖繩不屬於日本領土。而後沖繩變成美軍駐軍基地，曾發生多起軍紀敗壞事件，引起沖繩人強烈不滿。