中方拒絕與美防長見面　陸軍事專家：會見日、東盟最高代表機率高

▲美國防長奧斯汀與中國防長李尚福不會在新加坡場邊會面。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝解放軍報）

記者任以芳／綜合報導

中國國務委員兼國防部長李尚福將於5月31日至6月4日應邀出席第20屆香格里拉對話會（以下簡稱香會）並訪問新加坡，美媒《華爾街日報》今（30）日消息指出，美國國防部五角大廈證實，「中方拒絕了兩國防長會面請求。」陸媒也跟進報導稱，中方堅持美方解除對李尚福的制裁，才有對談可能性，必且預測李尚福在香會期間，與日方和東盟最高代表會見機率非常高。

第20屆香格里拉對話會定於6月2日至4日在新加坡舉行，來自亞洲、歐洲國家以及美國的國防部長和官員將齊聚新加坡，討論亞太地區最緊迫的挑戰並舉行雙邊會談。

中國國防部發言人譚克非昨29日舉行例行記者指出，李部長此行總共有5天，除了出席第20屆香格里拉對話外，還會對新加坡進行訪問。在香會期間，李部長將會見「有關國家代表團團長」。而在訪問新加坡期間，李部長將與新加坡政府以及防務部門的領導會面。

譚克非昨在發佈會特意提到，「李部長在本月中旬與日本防衛大臣浜田靖一，第一次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話，就中日關係、以及中日防務關係進行意見交換的事情。中方表示，防務關係是中日關係內極為重要的一部分。」

日前，中日防長通話不久之後，日本共同社援引消息人士指出，「中日預計將在香會上舉行防長會談。」

▲中國國防部長李尚福。（圖／路透）

依照上述跡象，大陸軍事專家石江月分析，「雖然消息尚未得到中方的證實，也不是說完全沒有可信度。」他認為，雙方第一次使用海空聯絡機制直通電話，就是加強溝通的信號，在香會上趁熱打鐵的可能性並不低。再者，今年正值中日和平友好條約締結45週年，日本國內的一些人也想趁著這個機會改善兩國關係。另外，中日防長去年在香會會面，當時中國防長還是魏鳳和，日本防衛大臣則是岸信夫。

石江月進一步分析，李尚福與東盟國家防長會見機率也很高。譚克非昨也提到中方近日派出人員，以視訊方式參加東盟防務高官擴大會工作組會的情況，並表示中方願意和東盟國家一起，進一步深化中國與東盟的防務合作。香會又是在新加坡舉辦，某種意義上是東盟的「主場」。「因此李部長借機會與一些東盟國家的防長會面也是很有可能的。」

至於中美防長會晤，譚克非昨天隻字未提，主要美國至今未取消對李尚福的制裁，加上去年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台事件後，中方暫停中美兩軍主要的溝通渠道，近年美國在經貿、台灣問題、南海等議題遊走中國紅線，雙方想要恢復談話確實難度極高。

新加坡《海峽時報》指出，今年香會中心焦點將是中美關係。對話歡迎來自美中兩個大國的大型代表團。「鑑於兩國防長自去年在新加坡舉行最後一次會面以來關係不斷惡化，他們的互動將受到密切關注。」