不滿日方半導體出口管制　陸商務部長當面提出嚴正交涉

▲中國商務部部長王文濤會見日本經濟產業大臣西村康稔 。（圖／翻攝 中國商務部官網）

記者任以芳／綜合報導

中國商務部長王文濤26日赴美國參加亞太經合組織（APEC）第二十九屆貿易部長會議期間，與日本經濟產業大臣西村康稔舉行會談。中國商務部官網昨29日釋出中方嚴正立場，內文稱王文濤就日方執意出台半導體出口管制措施、七國集團廣島峰會抹黑攻擊中國等提出嚴正交涉。

王文濤表示，日方罔顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意出台半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。

王文濤還指出，剛剛結束的七國集團峰會在聯合宣告中操弄涉華議題，出台影射中國的所謂經濟安全檔案，干涉中國內政，中方堅決反對。希望日方端正對華認知，真正以建設性姿態推動兩國經貿關係穩定發展。

王文濤表示，中方願與日方一道，推動經貿重點領域務實合作，提供公平、透明、可預期的營商環境，為構建契合新時代要求的中日關係作出積極貢獻。

雙方同意就各自關注的經貿問題加強對話與交流。

據了解，日本公佈半導體出口管制措施實施的具體時間表。根據《日本經濟新聞》的報導，日本經濟產業省已宣佈把尖端半導體制造裝置等23個品類列入出口管理限制物件名單，並於7月23日施行。

▲就日方宣布半導體出口管制，中國商務部長王文濤當面提出嚴正交涉。（圖／CFP）

陸官媒《環球時報》今報導批評，中日本互為重要經貿合作伙伴，兩國企業和人民從中受益。王文濤在與日方代表進行會談時，提出嚴正交涉後表示，中方願與日方一道，推動經貿重點領域務實合作，提供公平、透明、可預期的營商環境，為構建契合新時代要求的中日關係作出積極貢獻。

中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇指出，當前中日經貿關係的核心問題在於日方片面迎合美國對華技術封鎖和打壓，給兩國間的經貿合作人為製造障礙，這可能嚴重影響雙方未來合作的信心。

項昊宇稱，尤其岸田政府最近出台半導體裝置出口管制措施，是以「泛安全化」邏輯取代市場邏輯，不僅損人不利己，也嚴重損害日本的國家信譽。中國是日本最大經貿夥伴，日方卻一味突出中日間的「競爭性」，無視「互惠性」，實際上反映出日本對華政策的短視。

項昊宇表示，經貿合作曾經是中日關係的「壓艙石」，新形勢下儘管面臨內外環境變化帶來的衝擊，但作為全球第二和第三大經濟體，雙方合作依然有挖掘潛力。

中方的表態還是顯示對中日經貿關係積極務實的態度，當務之急是日方回歸「理性務實」的對華戰略思維，奉行開放包容的對華經貿合作政策，才有利於日本經濟的復甦與發展。