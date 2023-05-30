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第1季「30日交通事故死亡數」812人　民眾黨團：交通部助長道安惡化

▲民眾黨立法院黨團30日舉行「道安綱領大撒幣 真能洗刷行人地獄汙名？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨立法院黨團30日舉行「道安綱領大撒幣 真能洗刷行人地獄汙名？」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團今（30日）舉行記者會，指台灣交通事故頻傳，近半年發生3起重大行人事故，然而政府總是放錯重點，即使喊出「7年400億」推動「道安行動綱領」，仍充斥空洞口號。民眾黨團呼籲，政府應停止口號治國，交通部應於9月會期開始時，將《交通安全基本法》草案送至立法院，力拚下個會期審查通過，同時透過執法和宣導教育等方式，避免憾事一再發生。

民眾黨團總召邱臣遠表示，根據交通部道安資訊查詢網統計數據，今年1、2月死傷人數較去年同期成長10.6%， 而35個項目死傷人數中，只有2項有所改善；更可悲的是，今年第1季「30日交通事故死亡人數」為812人，較去年同期再增加10％，短短3個月又造成這麼多家庭破碎。

邱臣遠指出，另據歐洲運輸安全委員會（ETSC）調查，台灣2019年每10萬人口交通事故死亡人數高達12.1人，是他國的2到8倍。根據交通部統計，去年有高達16個縣市，每10萬人口交通死亡人數超過10人，屏東、台東、嘉義及雲林都超過25人，直轄市最嚴重的台南市達到16.8人、高雄市13.6人，都超過全國平均，但交通部沒有勇氣在記者會呈現，根本是助長道安惡化的元兇。

立委陳琬惠表示，行政院25日公布「行人優先交通安全行動綱領」，總統蔡英文也跟進在臉書寫下「以人為本，行人優先」，再次下定決心要改善行人步行環境，然而8800億前瞻計畫並沒有解決行人地獄問題，如今行政院預計未來7年再投入400億元預算，恐怕還是不能解決問題，比起口號和決心，人民需要的是務實的方法與有感的改變。

陳琬惠指出，副總統賴清德被問及行人地獄時說「交通安全刻不容緩」，然而賴在台南市長任內，交通數字卻有所短絀。去年5月台南市議員針對年長者事故5年飆升2.7倍一事，要求市警交通大隊說明，結果查核2017年度數位化資料庫發現，近6成案件因作業缺件逾時陳報，導致數據短少逾半。

陳琬惠表示，交通大隊指出，2017年交通事故數據轉正後，A2受傷類（造成人員受傷或超過24時死亡的交通事故）件數由1萬8287件更正為3萬7474件；受傷人數由2萬5028人，變更為5萬1000人，其中65歲以上長老傷亡6178人，實際數字應為2倍。陳說，賴清德在提出交通改善政見之前，必須先誠實面對台南發生的交通問題，並好好解釋為什麽會有2倍的人數，沒有及時記錄，不要推給基層。

民眾黨團副總召賴香伶說，近5年來，平均每年超過400位行人亡故，約有15萬名行人在步行時因交通事故受傷，造成家庭、社會付出巨大成本。民進黨政府大張旗鼓宣布7年投入400億元，打造一場集教育、工程、執法和監理四大面向的「道安行動綱領」，又是「規劃未決，宣傳先行」，在這些空洞口號之下，到底是要來救道安，還是救選情？真的是民進黨之心「行人」皆知。

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