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又見投資詐騙！他加入「胡睿涵Line群組」飆股　千萬積蓄飛了

▲台南市警一分局破獲假投資詐騙集團，當場緝獲周姓主嫌、詹姓及陳姓接應共犯等合計共3人，並查扣偽造投顧公司收據、公司印章、工作證、手機等證物1批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局破獲假投資詐騙集團，當場緝獲周姓主嫌、詹姓及陳姓接應共犯等合計共3人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名陳姓被害人遭假投資真詐騙，詐騙集團向被害人謊稱可以找到飆股，遊說匯款並交付現金，被害人抱著學習投資心態陸續投入資金，直至出金時，才發現遭到詐騙上千萬元，市警一分局循線破獲該集團，查獲周姓主嫌、詹姓及陳姓接應共犯等3人，並查扣偽造投顧公司收據、公司印章、工作證、手機等證物。

陳姓被害人向一分局府東派出所報案指稱，於2022年底在網路學習股票投資技術分析時，加入名為「胡睿涵Line群組」之通訊軟體群組，遭自稱是投顧助理的楊姓女子主動要求加Line，並向被害人誆稱可以找到飆股迅速獲利。被害人因於投資初期測試出金狀況正常，陸續依照詐騙集團指示，匯款與面交資金達新台幣上千萬，直到無法出金時始發現遭詐騙。

▲台南市警一分局破獲假投資詐騙集團，當場緝獲周姓主嫌、詹姓及陳姓接應共犯等合計共3人，並查扣偽造投顧公司收據、公司印章、工作證、手機等證物1批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局接獲報案後，立即成立專案小組，經分析匯款帳戶金流並調閱監視器交叉比對，於29日下午1時許，利用詐騙集團要求再次交付資金時，於東區裕農路1處民宅前，當場查獲周姓主嫌、詹姓及陳姓接應共犯等合計共3人，並查扣偽造投顧公司收據、公司印章、工作證、手機等證物1批。

▲台南市警一分局破獲假投資詐騙集團，當場緝獲周姓主嫌、詹姓及陳姓接應共犯等合計共3人，並查扣偽造投顧公司收據、公司印章、工作證、手機等證物1批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查，該詐騙集團犯罪手法係假冒元大投顧財金頻道「理財最前線」主持人胡睿涵名義，以其財金專業形象取信被害人，在網路上分享投資心法並邀請被害人加入社團；待被害人加入社團後，另佯稱投資顧問名義要求互加通訊軟體私訊，遊說誘騙被害人漸進式加碼投注資金。

因台南市2023年第1季攔阻詐騙件數位居直轄市六都之冠，詐騙集團為避免被害人鉅額匯款被警方與金融機構合力攔阻，在被害人加注資金過程中，甚至要求被害人至ATM提領數萬元的小額現金，並於累積至百萬後再面交給詐騙車手。
「理財最前線」主持人胡睿涵另亦於其臉書粉絲專頁貼文公告澄清，只有「藍勾勾」才是胡睿涵本人臉書，而且『睿涵"絕對不會"帶大家投資』。

一分局分局長歐祖明呼籲，民眾接獲來路不明的投資訊息，應小心求證，並可撥打165反詐騙諮詢專線或就近至轄區派出所詢問，以保障個人財產安全。

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