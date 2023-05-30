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社會 社會焦點 保障人權

扶輪社長7年詐財近億　揪團EMBA同學「買禮券做慈善」投資全賠光

▲▼保險女業務吳麗瑩涉嫌騙客戶刷卡回饋，7年詐5千萬元。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳珮珊涉嫌騙保險客戶和EMBA同學刷卡換回饋，20多名被害人損失近億元拿不回來。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾任台北某扶輪社社長的女子吳珮珊，利用從事保險業務及念過EMBA的背景，四處遊說社員、客戶、同學刷卡買禮券做善事，同時還可以賺信用卡回饋，實際上吳女事後都把禮券折現拿去投資，最後投資失利，受害人才發現已欠下鉅額的信用卡費，總計20多名被害人遭騙近億元，台北地檢署調查後，30日依詐欺罪將吳女起訴。

被害人指控，吳珮珊(本名吳麗瑩)人脈豐沛，涉嫌從2014年開始，利用三寸不爛之舌，說服較有財力的客戶、EMBA同學去刷信用卡買禮券、商品，把這些東西換成現金後，交給她去捐助慈善；有時則是以EMBA要求研究國內外投資市場為由，找人集資買股，或者宣稱自己馬上要成立新的保險公司通訊處，遊說被害人投資。

事實上，吳女拿到信用卡買來的禮券後，轉手就用9折價賣出變現，拿去為自己投作資，因為一開始吳女都會依約幫忙繳交信用卡帳單，因此被害人都信以為真，後來吳女投資失利，逐漸無法負擔高額卡費，只是繳納最低應繳金額蒙混帶過，2021年間，有被害人發現自己莫名積欠大筆卡債，才察覺受騙。

檢察官統計，扣除吳女陸續償還的金額後，仍造成被害人損失新台幣6800多萬元，美金84萬多元(約台幣2600萬元)，吳女否認自始有詐欺犯意，仍被檢察官依法提起公訴，至於幫忙吳女去賣禮券的李姓助理因不知情，獲處分不起訴。

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