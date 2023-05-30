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好市多GODIVA「附贈1神物」400元有找！會員暴動：超想要

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲可可粉禮盒400元有找。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

巧克力控暴動了！一名網友表示，意外在好市多貨架上看到GODIVA可可粉特價，400元有找之外，盒中還附贈經典馬克杯，於是他秒買一盒回家。好康文曝光後，引來網友回應「內湖店有嗎？其實我比較想要杯子」、「397元我可以」；但也有會員眼尖直呼「價格尾數是7代表即期品」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，昨（29）日去逛賣場時，發現「GODIVA即溶可可粉禮盒」超低調特價中，從999元一口氣下殺到397元，原PO腦波弱之下就買了一盒。

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查看產品介紹，可可粉禮盒內容物包括「50公克X20小包裝」，最大亮點就是附贈一個LOGO馬克杯。

底下網友熱議，「蠻便宜的，但很甜」、「這泡熱牛奶很好喝，一包能泡2杯馬克杯」、「之前買貴了」、「一包泡兩杯甜度比較剛好」、「今天（指29日）去南屯店有買到」、「內湖店有嗎？其實我比較想要杯子」、「杯子沒過期啊，是買杯子送粉啊」。

由於禮盒直接打了約4折，不少會員紛紛質疑，「價格尾數是7代表即期品，購買之前要看清楚」、「7是關鍵數字...清庫存，不進貨了」。原PO與熱心網友則回應，「（期效）到7/11」、「昨在台南有買到，但是即期品，7月份到期喔」、「個人覺得滿甜的，今年7月到期喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

說到甜品好康特價，全家即日起至6月27日於全門市祭出「哈根達斯指定迷你杯、雪糕系列任選2件7折」優惠，包括超人氣草莓、巧克力、淇淋巧酥口味，還有新推出的馬卡龍系列，像是草莓覆盆子馬卡龍、柚香檸檬馬卡龍、雙重巧克力甘納許馬卡龍等多達24種款式，通通可享任選2件7折。

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