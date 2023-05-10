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手機4月降價榜出爐　安卓2款機種價格直接腰斬

▲紅米新機Note 12 Pro。（圖／傑昇通信）

▲紅米新機Note 12 Pro。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信統計2023年4月門市手機銷售資料，揭露四月份降價手機排名。本月降價榜上的單機降幅在3%至17%之間，累積總降幅則在10%至49%之間。本月降價榜冠軍是小米剛上市的新機紅米Note 12 Pro降價2千元，也是單月降幅17%最高的機型。

進一步看累積總降幅49%最多的是小米12，新舊機型佔4月降價榜八席之多，成為本月榜上單機降價最多的品牌，其次才是總降價金額降破1萬5千元的三星商務旗艦摺疊機Galaxy Z Fold 4。

▲4月手機降價榜。（圖／傑昇通信）

▲4月手機降價榜。（圖／傑昇通信）

四月降價榜上難得看到高CP值之王小米進榜，新舊機型共佔降價榜八席過半數，尤其是訴求平價的紅米機Note 12 Pro，三月份才剛上市，本月降價幅度便達17%最高，共降價2千元，登上冠軍寶座，難道中國手機在台灣也賣不動了嗎？針對本月小米這波降價，傑昇通信分析，主要還是當地經濟不景氣、人力縮減、市場分散，以及定價策略調整；過往品牌主打高CP值吸引消費者購買，但市場分散化後，高CP值機型變多，再加上成本墊高，台灣銷售狀況明顯疲乏。

除此之外，安卓手機中，華碩 ZenFone 8 原價為 23,990 元，現售價僅 12,990 元，而小米 12 也從 23,990 元下跌 13,390 元，也就是說，現在只需要半價左右的價格就可以帶回家。

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