同性戀最重判死刑！　烏干達總統簽署「反LGBTQ新法」

▲烏干達總統穆塞維尼簽署新法，根據規定同性戀最重可被判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）正式簽署一項新法律，其中包含能對「嚴重同性戀者」處以死刑，引發西方國家的強烈譴責，此舉也可能影響各國對烏干達的援助計畫。事實上，與其他30多個非洲國家一樣，烏干達早就將同性戀視為違法行為，然而新法則是更進一步地讓當局有名義將這些人判處死刑。

根據《路透社》報導，78歲的穆塞維尼簽署的這項新法中規定，宣揚同性戀者將被判20年有期徒刑，而同性戀「慣犯」以及透過同性性行為傳播愛滋病毒、愛滋病等性病的人將可處以死刑。烏干達早就將同性戀視為非法行為，然而近年來受到西方福音派教會的影響，對於LGBTQ族群的態度更加強硬。

烏干達這項反LGBTQ法律引起西方國家撻伐。美國總統拜登也公開稱此舉是對人權的「悲劇性侵犯」，並強調華府將會評估這項法律，調整美國與烏干達間的各些交流，包含投資援助。拜登表示，「我們正在考慮採取其他措施，包含對任何涉及嚴重侵犯人權的人實施制裁，並限制其進入美國。」

▲人權運動組織上街抗議新法。（圖／達志影像／美聯社）



烏干達人權活動人士比亞魯加巴（Clare Byarugaba）指責，「烏干達總統今天將國家支持的同性戀恐懼症與變性恐懼症更加合法化。」烏干達當地人權團體已經發起連署，並且向憲法法院提交了針對此項新法的投訴。

烏干達政府每年接受數十億美元的國外援助，而這項反LGBTQ法律的通過，也可能面臨援助遭到撤銷等相關制裁。

這項法案的發起人巴薩利瓦（Asuman Basalirwa）表示，法案通過後，議長阿蒙（Anita Among）的美國簽證已經被取消。目前美國駐烏干達大使館尚未對此發表回應，不過美國當局在一份聯合聲明中指出，「美國總統防治愛滋病緊急救援計畫（PEPFAR）、全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會（the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）以及聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）認為，這項法律會使烏干達的抗愛滋病鬥爭『陷入嚴重危險之中』。」

聲明也提到，「Open For Business的首席執行官阿莫（Dominic Arnall）、包含Google與微軟在內的企業聯盟都對此表示失望，並認為該法與烏干達人的經濟利益背道而馳。」聯合國人權機構也對此法的通過表示震驚。