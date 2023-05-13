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外國人公園散步「被怪男跟蹤」　內行人秒猜中地點：在台灣很有名

▲運動跑步。（圖／pixabay）

▲外國人在公園散步遭「詭異男緊跟」，內行人秒猜中地點，在台灣很有名。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

全球資料庫Numbeo公布的2023年各國安全排名，台灣在全球142個國家中名列第3名，不少外國人到台灣旅遊或居住時，也對台灣的治安讚譽不絕。不過有一位外國人分享，他在台灣生活已2個月，大部分生活上都很安全，不料前陣子卻遭到陌生人貼近，甚至跟蹤一段距離，貼文一出立刻引發網友熱議。

一位外國人在美國知名論壇Reddit表示，他目前台北生活已經2個月，生活中在多數情況下都很安全，讓他非常享受在台灣的日子，特別是晚上他仍會在戶外活動，像是住家附近的街道、公園散步等，直到前陣子他首次遇到奇怪的經歷，讓他第一次在台灣對生活安全「感到擔心」。

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原PO表示，他日前到某公園散步，一邊走路一邊滑手機，過程中突然看見前方有3位男子，其中2人靠得相當近並正在交談，他見狀沒有從對方身邊走過，反而刻意繞行數公尺試圖遠離，沒想到對方其中1人突然跟蹤在他身後，被發現後甚至直接朝他走來。

原PO形容，「看著我的臉，不斷靠近，靠得相當近，讓我不得不放下手機，因為我認為，他有某些企圖」、「對方看起來明顯不太友善，而且當時天太黑了，我看不清楚他的穿著」。他指出，他當時沒有與對方交談，只是揮了揮手，然後朝相反方向離開，對方後來又跟蹤了數秒，才停下來遠遠看著他離開。

▲▼ 森林,樹林,山。（示意圖／達志影像）

▲原PO好奇，他當時究竟目擊了什麼事情，畢竟對方原本是想藏在樹叢後。（圖／達志影像／示意圖）

原PO解釋，他平常有在健身，身材算是相當魁梧，絕對有能力保護自己，但是他會盡可能避免衝突，無緣無故的打架相當愚蠢，所以當對方靠近時，他只簡單揮了揮手。他最後說，他知道沒有任何地方是百分百安全，也好奇自己究竟「目睹了什麼事件」、「畢竟我回頭看他們，對方顯然是想藏在樹叢後面」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有網友詢問原PO，「你是在228公園嗎，那個公園和其他公園是同性戀的聚集地，也許他們只是想跟你約砲」。對此，原PO在留言處回答「沒錯，我笑了」，其他網友看了則說，「那個公園是台灣相當知名的同性戀約砲的地方」、「他們一定是想約砲啦」。

也有網友說，「哈哈，我以前住在附近，也曾經晚上經過，百分百會有男生在那裡尋找真愛」、「會不會是你拿著手機，他們誤會你在錄影」、「哪個國家都一樣，都會有瘋狂的人」、「他們可能在販毒，跟蹤你的人是為了嚇你，並確定你不會回來」。

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