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「瑪娃」掀長浪！花蓮急發公告：勿靠近海邊　勸導不聽最重罰25萬

▲花蓮縣政府發布禁(限)制公告，對岸際民眾加強實施觀浪勸離，擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。（圖／東部分署第一二岸巡隊提供，下同）

▲受瑪娃颱風影響，花蓮縣政府發布禁(限)制公告，擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。（圖／東部分署第一二岸巡隊提供，下同）

記者張君豪／花蓮報導

中度颱風「瑪娃」來襲，中央氣象局已於29日晚間8時30分發布海上颱風警報，同時花蓮縣政府發布禁(限)制公告，花蓮地區受颱風外圍環流導致海象變幻莫測，為維護民眾安全，東部分署第一二岸巡隊針對轄區內遊憩熱點如崇德海灘、七星潭、太平洋公園及石梯坪等熱門區域，對岸際民眾加強實施觀浪勸離，提醒民眾切勿靠近海邊及跨越封鎖線，避免發生意外。

▲花蓮縣政府發布禁(限)制公告，對岸際民眾加強實施觀浪勸離，擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。（圖／東部分署第一二岸巡隊提供，下同）

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目前花蓮地區海邊受颱風外圍環流影響，已開始出現強陣風及長浪，為避免遊客因遊憩、戲水或觀浪不慎遭浪吞噬等意外發生，海巡同仁將針對本轄重點區域實施觀浪勸離，並對沿岸禁（限）制公告區域拉設封鎖線，以確保民眾生命財產安全，防止民眾進入，同時，宣導民眾於颱風期間避免外出到海邊觀浪，並在家做好防颱措施。

▲花蓮縣政府發布禁(限)制公告，對岸際民眾加強實施觀浪勸離，擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。（圖／東部分署第一二岸巡隊提供，下同）

第一二岸巡隊呼籲：颱風來襲期間請民眾切勿前往岸際逗留及觀浪，以防憾事發生。發布禁（限）制公告期間，若民眾擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

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