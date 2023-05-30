瑪娃發威！外圍環流掀長浪　秀姑巒溪出海口「海水倒灌」

記者莊智勝／花蓮報導

中颱「瑪娃」接近，將從台灣東南方海面轉往北北西移動，氣象局29日晚間也發布海上警報，表示今(30日)起北部、東半部降雨逐漸增加，明(31日)雨勢會明顯，且東部沿海地區也有長浪發生；今上午還有民眾在花蓮豐濱鄉秀姑巒溪出海口拍下「海水倒灌」奇觀。

▲花蓮秀姑巒溪出海口海水倒灌。（圖／翻攝記者爆料網）

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氣象局課長林秉煜表示，瑪娃中心距離鵝鑾鼻東南東方470公里，暴風圈籠罩巴士海峽及台灣東南方海域，緩慢朝向北北西移動，明早移動到鵝鑾鼻東方400公里海上，移動速度緩慢，沿海風浪增強，降雨集中北部山區、東北部、東部。

花蓮地區沿海受颱風外圍環流影響，已開始出現強陣風及長浪，為避免遊客因遊憩、戲水或觀浪不慎遭浪吞噬等意外發生，海巡已著手實施觀浪勸離，並對沿岸禁（限）制公告區域拉設封鎖線，以確保安全。

今上午有花蓮民眾在秀姑巒溪出海口目擊海水倒灌，瑪娃雖然還有段距離，但其強勁的外圍環流已在東部沿海掀起陣陣長浪，沿海浪花猛地往秀姑巒溪出海口拍打，形成倒灌奇觀，令現場民眾驚呼連連。

▼花蓮縣政府發布禁(限)制公告，對岸際民眾加強實施觀浪勸離，擅闖管制區域經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。（圖／東部分署第一二岸巡隊提供，下同）