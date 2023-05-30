Global Mall屏東200款精選人氣粽禮線上預購　享7折優待

▲Global Mall屏東市推出粽禮線上預購7折起 。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

搶攻端午節慶商機Global Mall屏東市精選人氣粽禮線上預購7折起，精選超過200款的端午粽子供選購，指定商品滿699元享免運費。

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今年端午節在6月下旬，但節慶送禮商機已提前發酵，因應多元送禮需求，Global Mall屏東市於環球Online即日起至6月13日推出「端午慶粽香禮專區」預購，今年網羅星級飯店、米其林餐廳、人氣品牌及排隊老店推出三大主題。

其中六福旅遊集團「龍王極品鮑魚粽」，1入原價2405元、優惠價2143元，龍蝦、鮑魚、干貝鮮美海味完美交融，令人欲罷不能；台北新板希爾頓酒店「金兔躍雲端禮盒」6入推薦價1490元、領券享9折；或是福容大飯店「福容。粽。禮盒10件組」推薦價1390元、領券享9折。晶華酒店「干貝八寶粽」4入原價1259元、優惠價899元，或是阿基師-基食堂「鮑魚干貝帝王粽禮盒」4入原價1259元、優惠價899元。

該店Online推薦上海鄉村「松露菜飯粽」3入原價999元、優惠價699元；以湖州粽聞名的九如商號「湖州鮮肉蛋黃肉粽」5入原價889元、優惠價789元。而具特色的台灣南北粽，則推充滿懷舊經典滋味的石門農會「田媽媽南部粽」10入原價900元、優惠價799元；以及傳承三代、台北人宵夜場老味道的阿桐阿寶「懷舊經典肉粽」5入原價735元、優惠價635元。