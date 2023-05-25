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3生肖要發了！　財運旺到端午節

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲要發了！（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「豬、蛇、馬」的人，6月財運旺到端午節。

TOP 3：屬馬

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在金錢上出現非常好的機會和優勢，積極的態度使得領導和組織能力，能夠在工作及事業有所提升，財富跟著上漲。一般的上班族也因為表現突出，能有獎金、獎勵的情況。

此外，智慧和溝通力也有所展現，特別是在商業及金融業服務的人，透過溝通及表達，讓談判更為順利。而且你的自我形象特別鮮明，獨特創意提供很多吸引財富的機會，報酬也跟著增加。

TOP 2：屬蛇

會透過主動的表現，讓自己更加有魅力、更有吸引力。人脈關係變好，這在事業上特別有益處，有可能因此而出現商業機會，財富收入管道變多。

此外，自信心增加，在職場的態度更為積極，出色的表現，收入有望提升，還有機會提升職位，或是找到更好的工作機會，財運也不同於以往。在投資更為大膽，股票、基金或是其他金融商品，也有機會因積極投資，而有不錯的回報。

TOP 1：屬豬

屬豬的可透過他人的資源，而為自己增加收入，只要風險控制得當，可以跟別人合作或合資，創造獨特的財富。

而且還有很多幸運的機會，事半功倍就能得到比別人多的金錢，可能是政府提供的資源變多，或是繳納的利息變少之類的，跟別人借貸也容易許多。伴侶還有可能因為得到很多的收入，而與你一起分享，讓你不勞而獲。本身也有機會拿回之前損失，或拿回借出去的款項。

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