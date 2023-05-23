粽子大戰開打！榜單揭預購熱銷TOP5　30多年地方老店經典肉粽霸榜

▲網購熱銷的嘉義福源 栗子蛋黃花生香菇肉粽。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

端午節就要來了，你準備好大口吃粽了嗎？雖然距離端午佳節還有一個多月，粽子大戰已經提前熱烈開打，不管是南粽、北粽或鹹粽、甜粽，通路預購買氣湧現，網購業者針對百大名粽祭出5折起優惠，同時公布熱銷Top5排行榜，傳統名店與排隊名店皆上榜，其中，30多年地方老店更是以經典口味肉粽奪得冠軍。

端午節倒數一個月，東森購物網精選來自知名廚師、五星級飯店以及人氣店家排隊粽子，推薦各式南北粽、傳統及創新口味，例如「新東陽」台式肉粽及南部水煮粽組合一次滿足兩種口感、「狀元油飯」人氣肉粽可品嚐到最道地滋味、北部古早味鮮肉粽一口咬下去能感受到鮮肉香氣，另有台北市肉粽大賽得獎名廚「阿添師」經典鰻魚肉粽，經典北部粽與蒲燒鰻魚的完美結合，口感鮮美，喜歡嚐鮮的人不能錯過。把握活動期間下單，可享受優惠價格外，還有機會獲得高達100%的東森幣回饋。

▲台北市肉粽大賽得獎名廚「阿添師」經典鰻魚肉粽。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物觀察「粽子」關鍵字搜尋熱度相較平日已增漲4倍，為滿足嘴饞的吃粽需求，站上網羅全台北中南近40間名店，集結超過240款名粽祭5折起優惠，像是湖州粽代表南門市場立家的人氣蛋黃鮮肉粽優惠價388元；紅豆食府 粿粽禮盒主打客家傳統特色，5入只要335元；良品開飯推創新口味的剝皮辣椒鮮肉粽，銅板價一顆71元，5/25至6/18提前下單，免排隊等候之外，領券最高再現折100元。

受到農曆閏月影響，今年端午節時程較晚，Yahoo奇摩購物從消費數據卻發現粽子預購買氣提早升溫，首波預購業績年成長將近1倍，知名品牌與排隊名店、頂級食材與創新口味成3大熱銷關鍵。從端午粽熱銷Top5排行榜來看，整體榜單成知名品牌與排隊名店的天下，30多年的地方老店嘉義福源，以經典口味「栗子蛋黃花生香菇肉粽」奪得冠軍，油飯傳統名店呷七碗、南門市場立家、億長御坊等推出的「國宴頂級北粽」、「湖州粽」也紛紛入榜，依序分佔第2至4名，而積極搶攻消費者的不同喜好，一次可品嚐北蒸南煮好味道的「好粽成雙組」禮盒也獲第5名。