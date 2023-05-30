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展現高價值原創工藝！WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客　創單日業績成長逾200倍

展現高價值原創工藝！WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客，創單日業績成長逾200倍（圖／蝦皮購物提供）

▲WOKY（沃廚）與樂天桃猿進行跨界合作，推出象徵樂天球隊色系的聯名款保溫杯。（圖／蝦皮購物提供）

消費中心／台北報導

今年四月中旬，台灣質感工藝品牌 - WOKY（沃廚）與樂天桃猿進行跨界合作，搭著年度盛事棒球經典賽及啦啦隊熱潮吸引大眾眼球，以旗下最熱銷的渾圓杯商品為雛形，趁勢推出象徵樂天球隊色系的聯名款保溫杯，球迷凡攜帶「WOKY X 樂天桃猿聯名款」進場觀賽不僅體現環保、更呼應了本月上路的飲料杯限塑政策，品牌也與球隊合作，可於指定場次兌換免費飲料，更有機會參與樂天女孩見面會，讓原本主力客群約 75% 為女性的WOKY，進一步踏入運動場域、走入男性與親子客群，結合多元策略行銷強化新品宣傳，可說是WOKY持續投入努力的標誌。

自2017年進駐蝦皮商城的WOKY，不僅善用蝦皮購物各式活動，包含創意造節、超級品牌日、品牌旗艦店、今日旗艦店、集點換購活動及蝦皮直播KOL代播服務等大幅增加曝光外，為原本屬於中高價位、非常態消耗品的鍋具與保溫杯，帶來了高達9成新客，持續注入全新客群同時，WOKY自今年起也開通站上品牌會員功能，持續創造與舊客溝通並提供優惠創造轉單機會；除外，品牌更善用蝦皮數位行銷工具，有效於蝦皮直播中創造40倍轉換率，並成功於超級品牌日創下單日業績成長 200 倍，多管齊下的行銷手法極大化商品獲利，也加速提升整體市占率。

展現高價值原創工藝！WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客，創單日業績成長逾200倍（圖／蝦皮購物提供）

▲WOKY品牌善用蝦皮數位行銷工具。（圖／蝦皮購物提供）

WOKY用心打造生活日常，獨步市場提倡「攜帶式美學」工藝獲國際大獎
鍋具、杯瓶，是我們日常中使用頻率極高的生活用品，其背後所代表的金屬工藝，是否也能成為展現品味的設計品呢？

身為本土五金代工廠第三代，從小在工廠打滾的WOKY總經理汪守毫，家族的五金工藝背景鍛鍊出敏銳市場嗅覺。他觀察，過去台灣消費者最在意這類產品的機能或價格，近幾年則逐漸轉為重視「設計」之外，汪守毫也表示：「我們家的杯子價格不算低，但因為有少見的外觀與設計，消費者接受度高，可以歸功於整體市場趨勢的轉變，鍋具、杯子也不再只是生活用品，而是看得見的美學工藝。」

展現高價值原創工藝！WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客，創單日業績成長逾200倍（圖／蝦皮購物提供）

▲WOKY用心打造看得見的美學工藝。（圖／WOKY提供）

於是，2009 年誕生的WOKY，以「鍋具受眾年輕化」為初衷，將 Wok 與 Young 結合成品牌名稱 WOKY，踏上代工品牌化轉型之路。他們善用旗下擁有工廠的優勢，從設計、製造生產到銷售，以近乎一條龍模式快速跟上市場設計潮流，也運用 30 年五金工藝背景進行創新，首創鈦陶瓷保溫杯，除了增加產品耐磨性與使用壽命，不卡垢、不沾色的特色，清洗起來也更方便。

展現高價值原創工藝！WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客，創單日業績成長逾200倍（圖／蝦皮購物提供）

▲鈦陶瓷保溫杯具有不卡垢、不沾色的特色，清洗起來更方便。（圖／WOKY提供）

WOKY也針對產品結構、產品製程（例如：研發不沾塗料）與外觀設計申請專利，亦成立設計部門，從零開始推出原創商品。2021年，WOKY一口氣抱回三項德國紅點設計大獎，設計妝點生活的概念更是成為市場先驅，成功讓旗下知名商品躍升為耐人尋味的品味工藝。

展現高價值原創工藝！WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客，創單日業績成長逾200倍（圖／蝦皮購物提供）

▲WOKY原創商品獲得德國紅點設計大獎肯定。（圖／WOKY提供）

讓環保從「需要」變「想要」，WOKY成功吸引9成新客，並攜手各界推動減塑教育
獨立、專業的設計團隊，讓WOKY得以深入台灣在地手搖文化，並抓住近年快速飛漲的環保意識，讓環保這件事情從「需要」變「想要」。他們彙整消費者需求與回饋，改良第一代提手杯後，於去年底推出第二代大容量、內附彈跳吸管的渾圓杯，並在短短 3 個多月內旋即突破 3000 萬銷量。

進駐蝦皮商城6年以來，WOKY累積超過 6 萬名粉絲，除了透過蝦皮的關注禮成功招攬新客、在大促活動前針對舊客提供額外加碼優惠，品牌更舉辦公益活動，於平台販售蝦皮獨家限量杯，販售所得全數捐至環保團體，號召與粉絲們共同推動回饋社會，為公益實踐盡一份心力，也奠定WOKY在用戶心中的好感度。

值得一提WOKY的產品創新之處，不僅在外型，也在「材質」。以真瓷保溫杯系列為例，一體成型的陶瓷表面擁有極小毛細孔，較不易殘留味道與顏色；但如果還沒熟悉正確使用方式，也較易因不慎摔到、撞到而裂開。為了教育市場，WOKY除了提供產品保固，搭配一年內6折回購優惠，品牌的留客機制也可謂下足功夫。

展現高價值原創工藝！WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客，創單日業績成長逾200倍（圖／蝦皮購物提供）

▲WOKY在蝦皮創下傲人佳績。（圖／蝦皮購物提供）

開播一小時高達5萬總觀看！WOKY成功創下單日業績成長200倍彈跳佳績
WOKY亦十分善用多元的蝦皮數位行銷工具策略，以達到乘上加乘的超標業績，以今年三月的超級品牌日為例，在活動預熱期，WOKY透過蝦皮聯盟行銷服務至蝦皮商城，搭配活動當天蝦皮直播KOL代播，不但創下1小時內總觀看人數超過5萬，更於直播當天豐收單檔破600訂單量的傲人佳績，加上品牌定時投資蝦皮 X Meta 廣告投放的優異表現，成功達成當日業績高達200倍彈跳，也因此推升當天ROAS（廣告績效）將近30。

展現高價值原創工藝！WOKY沃廚於蝦皮商城精準鎖客，創單日業績成長逾200倍（圖／蝦皮購物提供）

▲WOKY在蝦皮商城超級品牌日當天業績高達200倍彈跳。（圖／蝦皮購物提供）

除此之外，月月造節的固定檔期不但能有效提醒顧客下單，也可視作市場風向探測儀，WOKY可透過與潛在顧客聊聊、聊聊廣播等工具，有效掌握目前市場需求、測試商品甜蜜價格帶，甚至在新品上市前增加曝光，成為潛在拉高業績的管道。

談及品牌今年展望，WOKY總經理汪守毫大方表示將於近期推出全新企劃，期望能將實體通路的互動溫度結合蝦皮購物精準行銷的鎖客特性，創造線上線下導流，也預計在2023年準備跨足海外市場，持續發揚台灣在地品牌精神！

掌握最新產業趨勢、品牌經營策略、蝦皮精彩案例，請追蹤Shopee for Business粉絲專頁、收藏蝦皮購物媒體行銷官網
 

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