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他「先天性肌肉萎縮」不放棄人生　北興國中吳冠庭榮獲總統教育奬

▲▼ 北興國中吳冠庭 突破逆境展現自我 榮獲2023總統教育獎　 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 北興國中吳冠庭突破逆境展現自我 榮獲2023總統教育獎　 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部日前公布2023年總統教育奬56名得主名單，北興國中三年九班學生吳冠庭是今年雲嘉嘉南地區唯一榮獲總統教育奬的學生，冠庭即使面對身體先天性病痛，仍然秉持著嘉義人永不放棄的精神，樂觀面對，並在導師及父母一路陪伴下，積極的探索自我，一展長才！

▲▼ 北興國中吳冠庭 突破逆境展現自我 榮獲2023總統教育獎　 。（圖／嘉義市政府提供）

北興國中三年九班學生吳冠庭回想這九年的學生生涯，最感謝的人是爸爸跟媽媽，自小便罹患「先天性肌肉萎縮」，上學日常就是由父母親從車上抱下，坐上他的專屬賓士(輪椅)開啟學習的每一天。冠庭也曾經埋怨過，「為什麼是我？為什麼我不能在球場上自由奔馳？我只是想當一個正常的學生而已，為什麼不行？」但因為母親從不放棄任何治療的機會，總是不遠千里帶他求醫，冠庭捨不得母親難過，開始學著樂觀看待自己的病情。

▲▼ 北興國中吳冠庭 突破逆境展現自我 榮獲2023總統教育獎　 。（圖／嘉義市政府提供）

而在一次開口說閩南語的契機下，老師讚美冠庭的發音標準，聲音有別於其他同學，獨特的嗓音讓人耳朵為之一亮，推薦參加閩南語答喙鼓比賽。冠庭回憶起，在準備的過程中，逐漸找回自信，發現原來自己有長處，雖然坐著輪椅，但依然可以說得很好，甚至比其他人更好，還可以藉由輪椅做出許多逗趣的橋段，成為全場亮點。也因為這次的閩南語比賽，冠庭瞭解到不要小看自己，每個人都是獨一無二的，「如果人生是一道證明題，你自己，就是最好的答案。」這句話也成了冠庭的座右銘。

教導了冠庭三年的導師徐雪媄老師表示，冠庭個性開朗且勤奮向學，謙恭有禮，即使行動不便，仍積極參與活動，甚至主動為班級披上戰袍參加閩南語朗讀比賽，面對辛苦的訓練過程也絕不喊苦，他的態度和毅力足為同學的楷模，奮發向上的精神也值得成為他人典範。

社團指導老師江昆峰老師也分享，冠庭並不是天才型的選手，但絕對是後天勤奮的練習所帶來的成功。認真的冠庭會主動邀約團隊成員利用時間排練討論，也足可見他對閩南語表演的認真對待與熱愛。團隊也獲得111年全國語文競賽本土語讀者劇場優等的佳績。陪伴了冠庭國中三年的教助員蔡雨潔老師也觀察到，冠庭是個善解人意，樂觀進取的孩子，是班上的小天使。看見他為了閩南語及疊杯的比賽，總是一次又一次反覆修正，努力不懈只為了替學校爭光，真的很難得!

北興國中張仁澤校長表示，冠庭的自信開朗，是北興教育之光。感謝冠庭的父母相信北興，選擇北興國中就讀；感謝老師無私的奉獻，讓冠庭的學習快樂無礙；感謝同學能互相扶持，使冠庭融入團體不孤單。在北興國中的大家庭裡，孕育著眾多優秀的學子，各具特色、才華洋溢，老師們也能適性揚才，營造一個充滿教育愛的環境。北興校園有著各種豐富多元的學生活動，等你來發掘體驗，也期許北興國中的學生們畢業後都能找到屬於自己的一片天。

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