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翻山越嶺也要考！屏東林管處約僱森林護管員甄試　爆喘聲中登場

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▲林務局屏東及嘉義林區管理處聯合辦理約僱森林護管員甄試，5日在嘉義市北興國中登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲林務局屏東及嘉義林區管理處聯合辦理約僱森林護管員甄試，5日在嘉義市北興國中登場，圖:負重。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東及嘉義林區管理處於12月5日及6日2天聯合辦理約僱森林護管員甄試，考試在嘉義市北興國中舉行。這次甄試是林務局調增約僱森林護管員薪資待遇後首次招考，屏東林區管理處共吸引60名符合資格人員前來報考，其中不乏有花東地區考生報名，預計錄取8名（含原住民1名），備取4名，錄取率約13%，競爭激烈。

▲林務局屏東及嘉義林區管理處聯合辦理約僱森林護管員甄試，5日在嘉義市北興國中登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼負重、騎機車。

▲林務局屏東及嘉義林區管理處聯合辦理約僱森林護管員甄試，5日在嘉義市北興國中登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東林區管理處表示，這次甄試首日舉行術科測驗，應到60人，實到52人，到考率達86%，其中花東地區考生受鐵路東部幹線中斷影響，雖有波折，仍在規定時間內順利應考。

首日測驗內容包括「騎乘循環檔機車」及「負重跑走」第2階段，「騎乘循環檔機車」通過後，繼續參加「負重跑走」測驗，2項測驗均通過後，才具第2天筆試及口試資格。

在「騎乘循環檔機車」測驗過程中，不得熄火、單（雙）腳落地，且應至少換至第3檔，每人有2次機會。測驗過程中，多數考生熟練的順利通過，僅有1名考生因緊張而熄火未通過第1次測驗，在現場工作人員鼓勵加油並紓緩情緒後，在第2次機會順利通過測驗。

「負重跑走」每人需背負20公斤背包，於9分30秒內走或跑完1,000公尺始為合格，最快的考生宛如腳踩風火輪，僅以4分39秒即完成測驗，即使是40餘公斤身形瘦小的女性考生，在咬牙努力奔跑下，也在7分鐘內到達終點。

屏東林區管理處指出，首日到考52名考生全數通過測驗，明（6）日將繼續在嘉義市北興國中舉行筆試及口試測驗，預計7日早上10時在該處網站及公布欄公布錄取榜單，期許這批森林守護生力軍，能持續及共同為山林守護盡一分心力。

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