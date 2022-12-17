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嘉義市國際管樂節首演　日本玉名高校攜手北興國中管樂班交流

▲▼ 日本專修大學玉名高校吹奏樂部&北興國中管樂班交流」 。（圖／北興國中提供）

▲日本專修大學玉名高校吹奏樂部&北興國中管樂班交流」 。（圖／北興國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022嘉義市國際管樂節今年以「嘉管 3 0 + ， 生聲不息」為主題，16日展開首演，玉名高校指揮浜田悟先生率領33位師生與北興國中師生、嘉北國小管樂班、興嘉國小管樂團進行學校管樂交流。

▲▼ 日本專修大學玉名高校吹奏樂部&北興國中管樂班交流」 。（圖／北興國中提供）

浜田悟表示，日本專修大學玉名高校吹奏樂部創立於1991年，以「Ventures」的團名活躍於日本行進管樂界，秉持著「用我們的表演來傳遞笑容」的信念以樂會友。成立期間連續20年代表九州參加全日本行進管樂大賽，獲得14次金獎，6次最優秀團隊獎，積極參與日本各地演出。

▲▼ 日本專修大學玉名高校吹奏樂部&北興國中管樂班交流」 。（圖／北興國中提供）

張仁澤校長表示，感謝黃市長一手提攜嘉義市管樂發展，在市府多年努力及天晴能源集團全力支持下，北興國中管樂班已連續十年以上勇奪全國賽特優佳績！這場演出激盪出超級精彩的火花，不僅建立了國際友誼，更讓北興國中同學提升文化與音樂的視野，收穫滿滿。

▲▼ 日本專修大學玉名高校吹奏樂部&北興國中管樂班交流」 。（圖／北興國中提供）

黃家豪會長表示，感謝日本朋友遠道而來，讓全體觀眾驚喜連連，表演之前的彩排，就感受到樂團的細膩，每一個走位與每一個間隔都標準的拿尺測量。表演後學生之間的交流互動，雖然言語的隔閡，但透過管樂是非常好的學習機會，期待未來再次合作。

▲▼ 日本專修大學玉名高校吹奏樂部&北興國中管樂班交流」 。（圖／北興國中提供）

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