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北興國中全國語文競賽　兩項全國特優三項全國優等

▲▼ 北興國中深耕教育數學語文類傑出 。（圖／嘉義市政府提供）

▲北興國中深耕教育數學語文類頻頻獲獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

北興國中今(111)年全國語文競賽中成果豐碩，總計獲得兩項全國特優以及三項全國優等的好成績。學生李柏均及林筠融分別參加國語演說及作文，皆拿下特優；學生張晏綾及林宜蓁分別參加國語朗讀及字音字形獲得優等的佳績。

國語演說特優的李柏均同學表示，去年代表嘉義市出賽，鎩羽而歸，難過了許久，今年與指導老師林穎慈不斷的磨合與溝通，調整演說方式、增進演說技巧，因此才能脫穎而出。

▲▼ 北興國中深耕教育數學語文類傑出 。（圖／嘉義市政府提供）

作文特優的林筠融同學表示，感謝市政府的集訓課程，以及江連君退休校長及吾辰箮老師指導，其中江連君退休校長常自發性到校指導，深入淺出地引導，讓自己作文造詣更上一層樓。

另外8日公布「111學年度張進通許世賢雲嘉南區國中數學能力競試」成績，北興國中1金1銀2銅5優等5佳作的佳績，蟬聯雲嘉南第一，展現嘉義市的教育軟實力。金牌得主吳翊懷同學表示，感謝學校安排集訓課程，常和同學們利用課餘時間線上討論題目可以增加自己的實力，在學校因為有許多高手聚集，能夠一起互相切磋，感覺真好。

▲▼ 北興國中深耕教育數學語文類傑出 。（圖／嘉義市政府提供）

北興國中校長張仁澤表示，感謝黃敏惠市長堅信教育的力量，鼓勵嘉義市每一所學校、激勵嘉義市每一位學生，透過學校自主彈性的課程，展現出屬各校的特色課程及核心素養。本競試由雲嘉南地區各國中進行推薦，各校均遴派優秀學生參加，共有 168名學生參與初試，北興國中拿下如此佳績在於學校教師有豐富教學經驗，更讓學生自組學習團體，互相討論切磋。讓優秀的孩子在北興彼此共振，一起共好、一起更強。

家長會長黃家豪表示，感恩學校帶好每一個孩子，讓孩子在各自的專長上有所發揮，因此學校在各項比賽都獲得極佳的成績。近年來，北興多元發展，加入部分領域雙語教學、戶外探索教育等，讓原本就是資優管樂搖籃的北興國中，成為「時時有課程、處處有課程」的指標亮點學校感謝學校團隊安排多元資優特色課程。

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