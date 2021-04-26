張量科技與小創客座談　嘉義市培養科技人才

▲大創客張量科技回嘉與小創客座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



北興國中25日舉行大小創客座談會，市長黃敏惠特別到場與北興國中小創客們及大創客張量科技共同創辦人一起交流。來自嘉義優秀青年顏伯勳、李尚融、侯淞喨及謝勛丞帶來寶貴的經驗分享，讓市長黃敏惠大讚十分精彩，並期待今年六月，由這幾位年輕人所共同研發的球形馬達，搭載著夢想上太空。

黃敏惠表示，「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」是嘉義市教育綱領，每年暑假的科學168活動，更是雲嘉南地區最重要的科學盛會，給孩子們無限的啟發與創意。「教育決定人才，人才決定未來」，教育的目的如同給孩子們一片肥沃的土壤，讓孩子能在興趣中探索、從好奇中激盪出創意，成為成長的力量。

▲大創客張量科技顏伯勳、李尚融、侯淞喨及謝勛丞。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，非常難能可貴的是顏伯勳他們在就學期間就確立了自己的目標，因為一部固特異的球形電動車廣告，產生了對球形馬達的研究與創新。而顏伯勳跟李尚融更在2018年美國英特爾國際科技展覽會競賽（ISEF）中，從全球1792名參賽者中脫穎而出，獲得工程機械組二等獎。這項競賽素有全球青少年科學競賽的「世界盃」美譽，更被稱為是「諾貝爾獎的搖籃」，這群充滿創意的嘉義青年站上國際舞台被全世界看見。

顏伯勳鼓勵學弟妹們除了理論教科書的學習外，更應該自己動手做，並且在過程中找到共同合作的好夥伴；李尚融不僅為小創客解答了專業技術的部份，更鼓勵大家，除了技術更應該注意應用面，做個跨領域思考的學習者；侯淞喨說「找錯誤的能力最重要」，他認為需要靠自己親身體驗過，才能發掘錯誤；謝勛丞給學弟妹的建議是「對於夢想的渴望」、「執行夢想的能力」及「修正自己夢想勇氣」。

北興國中張金龍校長表示，學校有三組同學相當優秀，其中兩組參加了親子天下所辦理第一屆科學玩具自造王的比賽，發揮Maker的精神，製作了十分有趣的科學玩具，「雪橇跑跑人」與「液壓彈珠檯」這兩項全國前十名的作品，受到全場矚目，還有一組參加科技教育創意實作競賽，因為這次疫情，設計了「視訊遙控防疫行動車」，也獲得佳作的成績。

教育處林立生處長也表示，嘉義市110年度「科學168教育博覽會」不僅邁入第17屆，今年更特別結合第61屆全國科展擴大辦理，以「加加油！科學在手」為活動主題，包含太空科學、生物科學、人文科學、自然科學等多種科學元素，強調雙手萬能，讓學童具備做中學的實作能力。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元 桃紅色超好看