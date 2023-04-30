嘉義北興國中15件作品進入科展複賽　3作品奪金

▲深耕科學、科技、獨立研究 北興國中科展續奪金 。（圖／北興國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

北興國中於嘉義市科學展覽蟬聯國中團體組第一名。北興國中共送件23件，其中15件作品進入複賽。「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」、「獨家追蹤-嘉義市獨角仙復育棲地調查研究」、「嘉義 PM2.5 濃度探討」3組作品獲得第一名、此外還有3組作品第二名、6組作品第三名和3組作品佳作，參賽15組隊伍全數獲獎，成功穩坐嘉義市國中科展國中組團體第一名的寶座。

值得一提的是，研究「救從這裡來_圖像式避讓裝置效能之研究」的林宥余和蕭聿淇同學將代表嘉義市參加全國科展，該組作品著重於機電資訊在日常生活中的應用相關研究，需要進行硬體整合、程式編寫和測試。學生們花費了許多時間和心力，主動前往消防局進行測試，並成功得出研究成果。指導老師沈奕成也表示對學生們的付出感到驕傲。

透過學校「興敬自然」彈性課程，3位學生林怡佳、黃盈皓、林得榮在嘉義市頂庄社區進行了『「獨」「家」追蹤-嘉義市獨角仙復育棲地調查研究』。他們察覺社區在獨角仙復育面臨到的問題，進行問題討論、實驗設計以及實地踏查等方式進行研究。這些研究成果不僅回饋給社區，更協助社區進行獨角仙復育棲地設置的安排與規劃。3位學生對指導老師林嘉慶及陳雪卿老師懷著感激之情，因為2位老師長期陪伴他們夜間觀察、指導研究，希望獨角仙在社區能夠永續生存。

「嘉義地區PM 2.5逐年逐月逐時的變化狀況及探究影響原因」，由游諭棠、陳品睿、呂千聞三位同學共同進行，透過大量的數據分析及探討，針對嘉義市區PM 2.5濃度的變化趨勢及其對當地居民健康的影響進行深入探究。3位同學表示，該研究特別關注了中秋節烤肉活動對嘉義PM 2.5的影響情形，提出了針對性的改善計畫。指導老師高慧菊表示，學生們在研究過程中不僅深入了解了家鄉PM 2.5濃度變化的原因，而且還為市政府提供了寶貴的參考意見。

校長張仁澤感謝嘉義市政府長期深耕教育，每年舉辦科技教育活動、科學168，進而促進學生多元思考和發揮創意，北興國中學生才能夠奪得如此佳績。張校長表示，校內團隊以「愛人、大觀、創藝」學校願景為方向，發展「戶外探索」、「雙語國際」、「科技教育」等多元課程，期待教出影響未來的孩子。家長會長黃家豪感謝校內團隊犧牲假日，協助孩子們取得佳績，家長會是學校教育以及成就孩子最強大的後盾。