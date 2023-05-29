林懷民雲門《薪傳》回嘉演出　祖厝培桂堂再掀熱議

▲▼ 林懷民帶雲門《薪傳》回嘉演出 培桂堂再掀熱議 。（圖／劉振祥攝影提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲門舞集50週年，雲門帶著45歲的《薪傳》回到嘉義故鄉，和觀眾一起團圓，於5月26至28日在嘉義縣表演藝術中心演出三場次，三場次票均完售，演出贏得滿堂彩、掌聲震耳欲聾，圓滿成功。

雲門舞集創辦人林懷民老師是嘉義縣新港人，《薪傳》是林老師的傳奇舞作，談及45年前創作《薪傳》契機，林老師說，因為想說家鄉的故事，在紐約的那幾年，總是想起小時候在新港老家聽到的故事，關於漢族先民渡黑水溝、顏思齊等在笨港十寨的開拓與香火鼎盛的媽祖廟奉天宮，所以嘉義就是《薪傳》的源頭。

林懷民老師在新港的故居即是「培桂堂」，是林懷民祖父且被鄉親譽為「詩人良醫」林開泰醫師的診療所舊宅，「培桂堂」正是林開泰醫師的父親、清朝秀才林維朝所題的字，見證從清末、日治、民國再到現代民主的台灣發展，亦承載新港發展的歷史，為保留地方歷史與記憶，林懷民與親族長輩秉持著林維朝所傳下的家訓「公爾忘私」，民國105年指定古蹟後將舊宅捐贈予嘉義縣政府，縣府透過老屋修繕及活化，重啟新生命。

經修復活化後，目前已成為嘉義縣內吸睛的人文故事館，外觀建築是混合閩式、日式及洋式風格，非常有特色，古蹟內的診療所、新娘房、榻榻米間、讀書間、灶腳、陳列間等空間，擺設許多珍貴的書畫及文物，是家族生活點滴，也是台灣發展縮影，庭園綠意盎然，百年桂花樹、巨大樹蘭下都有座椅能歇腳，庭院後方有星巴克進駐，是旅人感受文化、品味生活的新熱點。

雖然《薪傳》演出已結束，但嘉義縣表演藝術中心仍有非常多精彩的演出及工作坊，園區四季景緻優美，目前正值鳳凰花盛開，紅花綠地相映，正是美拍好時機，中心駐館團隊「三昧堂」也開放參觀，並可進行精工布袋戲偶體驗與互動，隨後也記得至「培桂堂」一遊，來趟文化藝術深度之旅。