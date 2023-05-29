　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林懷民雲門《薪傳》回嘉演出　祖厝培桂堂再掀熱議

▲▼ 林懷民帶雲門《薪傳》回嘉演出 培桂堂再掀熱議 。（圖／劉振祥攝影提供）

▲▼ 林懷民帶雲門《薪傳》回嘉演出 培桂堂再掀熱議 。（圖／劉振祥攝影提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲門舞集50週年，雲門帶著45歲的《薪傳》回到嘉義故鄉，和觀眾一起團圓，於5月26至28日在嘉義縣表演藝術中心演出三場次，三場次票均完售，演出贏得滿堂彩、掌聲震耳欲聾，圓滿成功。

▲▼ 林懷民帶雲門《薪傳》回嘉演出 培桂堂再掀熱議 。（圖／劉振祥攝影提供）

雲門舞集創辦人林懷民老師是嘉義縣新港人，《薪傳》是林老師的傳奇舞作，談及45年前創作《薪傳》契機，林老師說，因為想說家鄉的故事，在紐約的那幾年，總是想起小時候在新港老家聽到的故事，關於漢族先民渡黑水溝、顏思齊等在笨港十寨的開拓與香火鼎盛的媽祖廟奉天宮，所以嘉義就是《薪傳》的源頭。

▲▼ 林懷民帶雲門《薪傳》回嘉演出 培桂堂再掀熱議 。（圖／劉振祥攝影提供）

林懷民老師在新港的故居即是「培桂堂」，是林懷民祖父且被鄉親譽為「詩人良醫」林開泰醫師的診療所舊宅，「培桂堂」正是林開泰醫師的父親、清朝秀才林維朝所題的字，見證從清末、日治、民國再到現代民主的台灣發展，亦承載新港發展的歷史，為保留地方歷史與記憶，林懷民與親族長輩秉持著林維朝所傳下的家訓「公爾忘私」，民國105年指定古蹟後將舊宅捐贈予嘉義縣政府，縣府透過老屋修繕及活化，重啟新生命。

▲▼ 林懷民帶雲門《薪傳》回嘉演出 培桂堂再掀熱議 。（圖／劉振祥攝影提供）

經修復活化後，目前已成為嘉義縣內吸睛的人文故事館，外觀建築是混合閩式、日式及洋式風格，非常有特色，古蹟內的診療所、新娘房、榻榻米間、讀書間、灶腳、陳列間等空間，擺設許多珍貴的書畫及文物，是家族生活點滴，也是台灣發展縮影，庭園綠意盎然，百年桂花樹、巨大樹蘭下都有座椅能歇腳，庭院後方有星巴克進駐，是旅人感受文化、品味生活的新熱點。

雖然《薪傳》演出已結束，但嘉義縣表演藝術中心仍有非常多精彩的演出及工作坊，園區四季景緻優美，目前正值鳳凰花盛開，紅花綠地相映，正是美拍好時機，中心駐館團隊「三昧堂」也開放參觀，並可進行精工布袋戲偶體驗與互動，隨後也記得至「培桂堂」一遊，來趟文化藝術深度之旅。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
中颱瑪娃減速龜步路過　未來3天走向出爐
六月「12生肖運勢」出爐！
5億高中生案　導演是「租戶」親曝賴家人日常：他是傻孩子
31年麥當勞正式熄燈！　上百支持者擠爆大門搶拍留念

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

他「先天性肌肉萎縮」不放棄人生　北興國中吳冠庭榮獲總統教育奬

嘉縣社區安全網人員精進課程　提升訪員專業量能

嘉義溪口天臺殿獎學金頒贈　國中每名5000國小每名4000元

嘉義市義愛公愛心公益活動　義剪、義演及法律諮詢助弱勢

嘉義市鼓勵跳脫年齡框架寫個人傳記　「全嘉都是作家」百人響應

嘉義市鞏固廉能品牌形象 　辦理採購教育訓練　

嘉義市學校志工、導護老師暨愛心商店表揚　營造安全安心學習環境

永慶高中日本教育旅行　深化國際交流培養國際觀

林懷民雲門《薪傳》回嘉演出　祖厝培桂堂再掀熱議

打造無菸友善環境　嘉市辦理菸害防制法規講習

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

Hebe.Selina讚她「是S.H.E的驕傲」　Ella哽咽哭了：我沒讓她們失望！

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入文字現場譜曲！

宜蘭少女落海失蹤第2天　嬤岸邊崩潰呼喊愛孫名

他「先天性肌肉萎縮」不放棄人生　北興國中吳冠庭榮獲總統教育奬

嘉縣社區安全網人員精進課程　提升訪員專業量能

嘉義溪口天臺殿獎學金頒贈　國中每名5000國小每名4000元

嘉義市義愛公愛心公益活動　義剪、義演及法律諮詢助弱勢

嘉義市鼓勵跳脫年齡框架寫個人傳記　「全嘉都是作家」百人響應

嘉義市鞏固廉能品牌形象 　辦理採購教育訓練　

嘉義市學校志工、導護老師暨愛心商店表揚　營造安全安心學習環境

永慶高中日本教育旅行　深化國際交流培養國際觀

林懷民雲門《薪傳》回嘉演出　祖厝培桂堂再掀熱議

打造無菸友善環境　嘉市辦理菸害防制法規講習

00:27花蓮縣近海規模4「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／花蓮近海00：27發生規模4.0地震　最大震度3級

營養師曝芒果「6大營養」，提醒「2族群」要適量吃

電競解說疑輕生…屍體從河中撈起證實離世　最後發文：下輩子不來這人間

颱風瑪娃海警發布　中央災害應變中心開設加強因應

近4年無颱風登陸 　瑪娃「沿海上警報邊緣走」　颱風假微乎其微

「上班不要看」被批訂閱數停滯　Joeman揭4內幕：大家流量都掉

雷／《鬼滅之刃》霞之呼吸爆發「無限力量」、最新話揭霞柱感人過去

台灣人發現新物種「豆眼鰭尾鯙」　中山大學團隊登國際期刊

李昇基提妻子李多寅「跟她價值觀很相像」！　節目上放閃眾人瞎了

懷疑同行與丈夫外遇！ 女運將追車「當街呼巴掌」

地方熱門新聞

快訊／一中32年「地標麥當勞」熄燈

麥當勞逢甲店熄燈上百支持者擠爆　

北興國中吳冠庭榮獲總統教育奬

花蓮七星潭　列全台10大危險海域

結訓即就業月薪70k　風電業者託海大訓練船員班開課

嘉義市議長帶隊反詐騙　田慎節也入鏡

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

夫妻退職轉戰菜市場　煮出人情味咖啡

嘉義市學校志工、導護老師暨愛心商店表揚

南投縣爭取到第9縣市協助清運垃圾

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

「逢甲麥當勞要收了」苦主是他們！

永慶高中日本教育旅行　深化國際交流

更多熱門

相關新聞

密集排練40小時　雲門《薪傳》素人版登台

密集排練40小時　雲門《薪傳》素人版登台

國家兩廳院連續3年舉辦青銀共創計畫，今年與雲門合作以「認同」主題出發，甄選時吸引18到81歲民眾報名，最後有13位18-35歲青年、8位55歲以上樂齡人士入選，最大年紀差距達45歲。工作坊不但一起踩入田中，親身體驗農民插秧的工作，還經過40小時密集排練，將於3月1日於國家戲劇院大廳共舞呈現《薪傳》素人版。

新港培桂堂診所變身旅遊新景點

新港培桂堂診所變身旅遊新景點

睽違6年　朱宗慶重出江湖再執鼓棒

睽違6年　朱宗慶重出江湖再執鼓棒

雲門舞集林懷民祖宅「培桂堂」變身星巴克

雲門舞集林懷民祖宅「培桂堂」變身星巴克

花蓮吉安閹雞秤重比賽　近14斤大閹雞奪冠

花蓮吉安閹雞秤重比賽　近14斤大閹雞奪冠

關鍵字：

林覺民薪傳培桂堂

讀者迴響

熱門新聞

中颱瑪娃減速龜步路過　未來3天走向出爐

陳修將特殊性癖好曝　證人：打死胡女前一晚玩3P

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

少年撞球間撞到人　3人圍毆1人中刀

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

快訊／一中32年「地標麥當勞」熄燈

兒子總瞇一隻眼！艾莉絲育兒5年才知：長期都看不清

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

遭小貨車輾過…女騎士肢體變形亡！他肇逃再撞人G了

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

快訊／魔獸要離台了！　時間曝光

快訊／明燈動向「哲哲老師」出清0050　獲利逾千萬

5億高中生案　導演親曝「賴家人」日常

「TOYOTA全新房車」現身了

41歲張棟樑最新近照曝光！　「開深V洩胸肌」變身韓國歐巴　

更多

最夯影音

更多
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面