年齡跨距45歲！密集排練40小時　素人版雲門《薪傳》將登台演出

▲年齡跨距45歲，素人一起排練雲門《薪傳》片段，將在3月1日呈現。（圖／國家兩廳院提供）



記者林育綾／台北報導

國家兩廳院連續3年舉辦青銀共創計畫，今年與雲門合作以「認同」主題出發，甄選時吸引18到81歲民眾報名，最後有13位18-35歲青年、8位55歲以上樂齡人士入選，最大年紀差距達45歲。工作坊不但一起踩入田中，親身體驗農民插秧的工作，還經過40小時密集排練，將於3月1日於國家戲劇院大廳共舞呈現《薪傳》素人版。

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▲學員們在陽明山上，親身體驗農民插秧的工作。（圖／王弼正攝影，國家兩廳院提供）

「青銀共創計劃」是兩廳院推動永續場館的計畫之一，企圖在高齡的台灣社會許多世代間（intergeneration）的不同題目製造交流。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，這精神不是同化跨世代的想法，而是讓彼此傾聽與理解。

此次計畫公布，吸引180位民眾報名，年齡從18到81歲，除了台灣民眾，更有來自日本與馬來西亞的學員報名。一位參與者表示，本身就是雲門的粉絲，也很認同青銀共創的想法，每次與年輕人一起學習，都可以激發創意，希望能繼續這樣的探索。

而負責甄選的前雲門舞者、《薪傳》第六代舞者蘇依屏在會後說，來甄選的學員實在令人感動，「我無法想像，我81歲還能如此活潑地舞動。」

▲橫跨18歲到60多歲，素人舞者學習《薪傳》的舞段。（圖／林佳誼攝影，國家兩廳院提供）

經過甄選，有8位樂齡者（55歲以上）與13位青年（18-35歲）共21位入選工作坊，最大年紀差異達45歲，恰巧和《薪傳》的舞齡相同。在工作坊首日，兩廳院集合講師與學員們於清晨的陽明山上，透過身體力行，捲起褲管讓雙腳踩入水田中，親身體驗農民插秧的工作，感受「耕種與豐收」的辛勞與喜悅。

同時，工作坊重要的「認同議題」課程，由戲劇教育博士陳韻文帶領，學員在老師的引導下，講出自己的故事，讓其他學員傾聽，並了解生命歷程中重要的事件。一位樂齡學員表示，過往都從網路上去了解不同世代，這次參與，其實並不如想像中的差異大，反而因為每一個人的故事，互相共融的感覺還挺深刻的。

陳韻文也說，學員通過整理過去，理解自己存在與我們共生的現在，進而在舞台上精準執行舞步時能知其所以然地自信發光。經過議題工作坊的探討與理解，幫助了學員在排練時凝聚與前進。

▲扎實的40小時密集排練。（圖／國家兩廳院提供）

這次為呈現青銀素人版《薪傳》片段演出，兩廳院邀請了三位曾經跳過數次《薪傳》的舞者，包括雲門助理藝術總監李靜君、前雲門舞者蘇依屏、前雲門2舞者許嘉卿來訓練青銀素人舞者們，三位老師共安排扎實的40小時密集排練。

從2/13起開始排練，首日的舞步課程已讓學員們都累倒在地，但次日依舊準時在排練場報到，沒有一位學員放棄，也在排練的跺腳聲與吶喊聲裡共度西洋情人節。李靜君在排練後表示，這次青銀共創計畫讓她們更加了解族群，世代，認同與溝通，這種精神就是「薪傳」。

林懷民所編創的《薪傳》首演於1978年，講述漢族先民開墾臺灣的篳路藍縷。時隔45年，這回由相差45歲的青銀素人舞者們經過訓練後跳出片段，雖然生長在不同世代，擁有不同歷史文化背景，但因為《薪傳》開始建立關係，以「認同」議題開啟交流，並用舞蹈對話。

工作坊將於3/1 晚間於國家戲劇院大廳舉辦「兩廳院青銀共創X雲門《薪傳》素人版呈現與交流座談」，呈現青銀素人版的《薪傳》的〈耕種與豐收〉段落，並由雲門助理藝術總監李靜君、戲劇教育博士陳韻文（議題工作坊講師）、前雲門2創團舞者許嘉卿（舞蹈工作坊講師）、前雲門舞集舞者蘇依屏（舞蹈工作坊講師）與跨代素人舞者共同與觀眾分享。即日起，活動開放觀眾於兩廳院官網免費報名參加。