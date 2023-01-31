新港培桂堂診所咖啡飄香　「林開泰診療所舊宅」變身旅遊新景點　

▲培桂堂「林開泰診療所舊宅」培桂堂沒有華麗氣派的裝飾，最多的顏色是原木、白牆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年1月初開放的嘉義縣定古蹟，新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」，是「詩人良醫」林開泰(1895~1942) 的診療所及宅第，診所和住家之間有著藍天和綠園，從大廳逛到後面的兩側房子和小庭院，佈置整齊簡單，所有房舍包括木構件、牆面，沒有特地裝飾，最多的顏色是原木、白牆，還有紅磚和水泥牆面，樸素淡雅，散發著靜好安穩的氣氛。

▲▼ 今年春節假期人多但井然有序，不顯得擁擠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

最近的春節假期，培桂堂開放時段，每日訪客達八百多人 是預期人數飽和點，二月中旬星巴客即將開幕，遊客中有親子或家族同樂，更有許多年輕人花了1小時以上專心於屋內的展覽，或悠閒坐在椅子上，享受著不一樣的旅程。

大家一進門就自然而然安靜，有人仔細閱讀導覽牆上的解說，有的看到展覽室裡面人多，就自動先去看別的展間或到草地上走走再回來，人多但井然有序，不顯得擁擠。

有的則是想一探林家「博士窩」，或是慕名古蹟中的星巴克，但最大的收獲是「這裡感覺好舒服啊!」，培桂堂果然有桂花樹!後院空氣中飄著淡淡桂花香。

培桂堂周一、周二休館。官網提供參觀和停車資訊

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